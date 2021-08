Omaggio all'archeologo e maestro, il parco di Pievequinta è stato intitolato a Tobia Aldini

Si è svolta la cerimonia d’intitolazione a Tobia Aldini del parco di Pievequinta, posto fra Via Vernocchi, Via Acquara e Via Cervese

Si è svolta la cerimonia d’intitolazione a Tobia Aldini del parco di Pievequinta, posto fra Via Vernocchi, Via Acquara e Via Cervese. L’intitolazione, alla presenza delle Autorità e con l’esibizione della Banda di Carpinello, ha voluto rendere omaggio non solo all’archeologo che per oltre trent’anni è stato protagonista della vita culturale di Forlimpopoli, ma anche al maestro che ha insegnato per 10 anni nelle scuole elementari di Pievequinta, dal 1982 alla pensione. La manifestazione è stata organizzata in sinergia dal Comitato di Pievequinta – La Caserma – Casemurate e dalla Associazione Amici della Pieve.