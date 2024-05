Omicidio Severi, la difesa va al contrattacco: "Su Severi c'è stata presunzione di colpevolezza"

La difesa dell'avvocato Maria Antonietta Corsetti, nel corso dell'udienza di lunedì mattina davanti alla Corte d'Assise di Forlì, ha virato, dopo quella di Pompignoli, verso la Procura, perché, secondo la legale di Daniele Severi, “l'accusa è viziata dall'essere nata male” e “finisce per autofagocitarsi”. E il vizio di origine è che “fin dall'immediatezza del rinvenimento del corpo, ancora prima di qualunque scelta investigativa, ci si precipita sul colpevole, identificato in Daniele Severi, sulla base di sospetti”. Quindi l'affondo: “E il sospetto non è un indizio, è la spia di una prassi che ha preso il sopravvento sul codice penale. Il sospetto è una categoria perversa del pensiero, quando si sospetta non si dispone di dati di fatto, il sospetto è presunzione di colpevolezza”. Ed ancora: “In questo processo c'è il primato delle ipotesi sui fatti”.

Da Corsetti parole ruvide verso gli investigatori, accusati di aver cercato “espedienti per estorcere” confessioni. Da Corsetti anche riferimenti ad un “metodo Di Pietro” durante le indagini di Mani Pulite, fino anche alla Santa Inquisizione. Non ha esitato anche a parlare di “illegalità”. Attacca Corsetti: “La pm ha detto nella sua requisitoria di essersi sentita intimidita da una mia richiesta di acquisizione di atti (per valutare eventuali irregolarità nello svolgere l'inchiesta, ndr), rimproverandomi di non averlo fatto prima. Ma ho contestato questo metodo fin dall'inizio e continuerò a contestarlo. Severi viene prima blandito, fino alle minacce di ritorsione sui figli, sapendo che è il suo punto debole dato che ha un senso profondo della famiglia”.

Viene anche citato il caso di un fotogramma di telecamere sottoposto a Severi durante il primo interrogatorio che avrebbe indicato una presenza in zona della sua auto quella sera, poi non più utilizzato dall'accusa. “E' stato riconosciuto dalla Procura l'errore di mostrare una fotografia come prova che poi prova non era. Severi ha avuto la prontezza di accorgersi che era una bluff”, commenta Corsetti.

Insomma, sintetizzando, Daniele Severi per l'avvocata Corsetti, “è già una vittima designata all'interno della famiglia di origine. E' un capro espiatorio facile”. E rimbalza ai fratelli Milena e Romano di cui “Daniele ci dice che Franco era condizionato”. Nell'assioma difensivo, in sostanza, le accuse sarebbero state fin da subito orientate dalle prime dichiarazioni accusatorie di questi due fratelli.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Quindi all'attacco sul movente: “Dalla Procura si parla di un movente economico più superficiale, ipotizzandopoi le dinamiche di un femminicidio. Non capisco questa sovrapposizione dei meccanismi, quando chi non ha tagliato il cordone ombelicale è Franco”. Ed infine, come piste alternative tra cui cercare l'assassino viene ribadito un presunto giro di badanti al podere, alcune delle quali a detta della difesa sarebbero state tenute in condizioni di schiavitù, oppure “una camera costantemente chiusa a chiave da Franco, non per timore di Daniele, ma perché lì nascondeva qualcosa”. Ed infine: “Amici e testimoni hanno confermato che Franco frequentava l'ambiente della prostituzione, che di per sé si sa che è pericoloso”.