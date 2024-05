Omicidio Severi, la difesa chiede l'assoluzione: "Zero impronte e solo due indizi presentati come prove"

“Suggestivo” è stato il termine più volte ripetuto dall'avvocato Massimiliano Pompignoli nella sua arringa difensiva finale al processo, ormai agli sgoccioli, a Daniele Severi, accusato dell'omicidio e della decapitazione del fratello Franco. Per Pompignoli “suggestivi” sarebbero stati tanti passaggi della ricostruzione dell'accusa, e, rivolgendosi alla Corte e ai giudici popolari dice: “Dovete decidere se condannare Daniele Severi all'ergastolo o assolverlo sulla base di prove. Non ci deve essere alcun minimo dubbio sulle prove”. Mentre quelli dell'accusa, nella versione difensiva “sono elementi che il pubblico ministero ha sottolineato come indiziari e indiziari sono rimasti”.

La difesa chiede l'assoluzione

Ed ancora, parlando direttamente alla Corte: “Credo fortemente al vostro giudizio, che scegliate in modo libero”. E contro l'ergastolo chiesto dalla pm Federica Messina, in rappresentanza della pubblica accusa, la difesa ha chiesto l'assoluzione di tutti i capi di imputazione (l'omicidio, l'occultamento della testa e lo stalking), mentre si è rimessa alla Corte, chiedendo il minimo della pena, per la vicenda satellite di aver tentato di far sparire una pistola abbatti-buoi e una canna da fucile, abbandonati in un fosso pochi giorni dopo il rinvenimento del cadavere.

Ergastolo contro assoluzione: è lo schema tipico del processo penale in Corte d'Assise, quello che si palesa – come era ampiamente prevedibile davanti agli 8 giudici che dovranno decidere,i due togati (presidente Monica Galassi e a latere Marco De Leva) e 6 giudici popolari, normali cittadini “prestati” al collegio giudicante. La sentenza è prevista per giovedì prossimo. Un verdetto, quale che sarà, che rappresenterà però solo un primo round, in vista di Appello ed eventualmente Cassazione.

“I guanti senza impronte di Daniele”

Pompignoli analizza quindi le due principali prove del processo: i guanti intrisi del sangue di Franco, ritrovati in un vano vicino al fanale nel cofano motore della Fiat Panda di Daniele Severi, e le macchie di sangue, sempre di Franco, sulle scarpe dell'imputato. “Analizzati questi due indizi, il processo dovrebbe finire qui”, dice a un certo punto Pompignoli dopo appena un'ora che parla ai giudici.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

E i guanti sarebbero “un indizio, indicato dalla pubblica accusa come fatto certo di prova”. Ma “il fatto certo è che non c'è nessuna impronta digitale riferibile a Daniele Severi. Il dato oggettivo è che non li ha usati”, mentre gli altri dati, per la difesa sarebbero “suggestivi”. L'assenza di impronte, per l'accusa, infatti dipenderebbe dal fatto che Severi avrebbe usato sottoguanti, secondo modalità operative tipiche del 118, di cui Severi è stato per decenni un autista-operatore. Guanti “trovati non si sa come, mentre tutte le fasi della perquisizione andrebbero filmati o per lo meno fotografati”. Sul punto l'imputato ha più volte fatto intendere che possano essere stati i carabinieri stessi a metterli lì.

Sempre per Pompignoli “si sarebbe sporcato il vano del cofano motore, ma col luminol non emergono tracce di sangue in macchina”. Ed ancora: “Abbiamo fatto un video che mostra come sia facile arrivare da sotto o aprire un cofano motore di una Panda”. Altro interrogativo: se fossero stati messi lì subito dopo l'omicidio “non si capisce come non siano caduti, dato che per 5 giorni l'auto è stata usata e il vano motore è aperto sotto”. In sintesi, per Pompignoli, “il primo indizio su cui si fonda l'accusa sono questi guanti rinvenuti il 27 giugno,che non danno alcun riferimento biologico a Daniele Severi”.

“Le macchie di sangue sulle scarpe indicano solo che si conoscono”

Secondo indizio sono le macchie di sangue sulle scarpe di Daniele Severi, indossate la sera della perquisizione del 27 giugno. “Ci si è interrogati tanto su queste macchie di sangue, che non è databile. La prova sarebbe forte se tra i due contendenti non ci fosse un legame, ma il sangue sulle scarpe prova solo pregressi rapporti tra le parti, che sono fratelli, e tante volte Daniele andava su al podere”, dice Pompignoli. Che poi punta sulla posizione delle macchie, principalmente sul tallone, a dire della difesa non compatibile con una dinamica omicidiaria.

Polvere da sparo assente da guanti e scarpe

La difesa rileva poi che, pur essendo ipotizzata una morte con arma da fuoco, “non c'è polvere da sparo sui guanti, né sulle scarpe”. Se c'è il sangue della vittima – è l'assioma della difesa – ci dovrebbe essere anche la polvere da sparo che è stata ritrovata sugli slip indossati dalla vittima al momento del ritrovamento del cadavere. Inoltre, Pompignoli rileva la possibile lacuna: “Solo nel marzo vengono analizzati possibile eventi esplosivi sugli slip”, mentre “i cani presenti alla perquisizione del 27 giugno non sono andati nemmeno vicino a Daniele Severi”.

Altri interrogativi vengono poi sollevati sull'ora della morte, sul luogo dell'omicidio, diverso dalla scarpata dove è stato trovato il corpo. Per la difesa, infine, nessun aiuto è arrivato dalle telecamere per tracciare i transiti della Fiat Panda la sera/notte dell'omicidio, né dalle celle telefoniche per tracciare i movimenti. “Non abbiamo l'arma del delitto, mentre il proiettile è rimasto nel cranio e per questo è stato decapitato, per non farlo ritrovare”, conclude Pompignoli.