Omicidio Severi, il cane molecolare Cheeta specializzato in polvere da sparo puntò due zone della casa di Daniele

E' stato il cane molecolare Cheeta uno dei protagonisti della nuova udienza del processo a Daniele Severi, l'autista di ambulanze in pensione accusato di aver ucciso e decapitato il fratello Franco, il cui corpo venne ritrovato il 22 giugno del 2022 in una scarpata adiacente alla casa colonica di famiglia posta in cima alla collina di Montedisotto, in località Ca' Seggio di Civitella. Daniele Severi, in carcere dal luglio del 2022, è sotto processo alla Corte d'Assise del Tribunale di Forlì (presidente Monica Galassi, giudice togato a latere De Leva). L'accusa è rappresentata dalla pm Federica Messina.

L'udienza di giovedì era tutta dedicata ai testi convocati dalla parte civile, rappresentata dall'avvocato Max Starni, che tutela gli altri 5 fratelli della vittima Franco e dell'imputato Daniele. Un'udienza a tratti tesa dal punto di vista degli scambi verbali, da cui è emerso che Cheeta - il pastore olandese del nucleo cinofilo dell'Emilia-Romagna, il cui fiuto è addestrato a segnalare molecole di esplosivi e polvere da sparo - durante le perquisizioni da parte dei carabinieri dell'abitazione di Meldola di Daniele Severi, avvenuta 5 giorni dopo il rinvenimento del cadavere, avrebbe “puntato” due punti specifici: uno scaffale del garage e una scarpiera dell'ingresso di casa.

A spiegarlo è stato Dimitri Pacini, membro del nucleo cinofilo, che era nella squadra che perquisì l'abitazione di Daniele Severi in ausilio ai carabinieri del Nucleo Investigativo e del Ris di Parma. “Il cane, attratto da una fonte odorifera, prima si avvicinò al cofano aperto dell'autovettura ferma davanti al garage, la Fiat Panda su cui stavano lavorando gli operatori del Ris, ma lo ritraemmo per non disturbare i rilievi”. Cheeta “ha poi puntato in fondo al garage, una scaffalatura con molto materiale deposto sopra: ci ha riportato nello stesso posto più di una volta, con certezza e decisione”, sempre il testimone.

La perquisizione è poi proseguita nell'appartamento, anche qui con sorprese. “Appena dentro il cane ebbe la stessa reazione verso ad una scarpiera appena dietro la porta d'ingresso”, sempre Pacini. Tuttavia, né nel garage, né in casa vennero trovate armi. “Ma le molecole che rileva sono di sostanze esplosive, a 5 giorni dopo il rinvenimento del corpo”, chiosa l'avvocato Max Starni. “Ha rilevato l'odore, ma non sono state rinvenute armi, proiettili o altro”, sintetizza nel suo esame l'avvocata Maria Antonietta Corsetti, che assieme a Massimiliano Pompignoli difende Daniele Severi. Quanto tempo prima, rispetto al rilevamento, potevano esserci gli eventuali esplosivi in quei punti? “Difficile dirlo, se l'animale va deciso perché lo sente molto bene, se invece l'odore è tenue si vede che il cane ha del dubbio, si sposta e poi torna sul posto. In questo caso è andato deciso e poi si è seduto in posizione di attesa, come è stato addestrato a fare”.