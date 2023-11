Omicidio Severi, quella notte all'una e mezza la moglie cercava Daniele al telefono. L'auto "modificata" la sera dopo

La notte in cui è avvenuto l'omicidio di Franco Severi, quella tra martedì 21 e mercoledì 22 giugno del 2022, la moglie di Daniele Severi, l'imputato per la morte del fratello, ha cercato il marito nel cuore della notte, chiamandolo al telefono. L'analisi del traffico telefonico di Monia Marchi segna una chiamata al telefono “principale” del marito all' 1.26, ma questi non risponde. Otto minuti dopo, all' 1.34 di notte la donna chiama il secondo telefono di Daniele Severi, un'utenza poco utilizzata dall'imputato, ma in questo caso il telefono è proprio spento.

E' il dato che emerge dalla massiva ricognizione del traffico telefonico e telematico monitorato dai carabinieri nel corso delle indagini per l'omicidio di Franco Severi, ritrovato decapitato la sera del 22 giugno del 2022 nel suo podere, morto a 53 anni. Al banco degli imputati c'è il fratello Daniele, autista di ambulanze in pensione, 64 anni, che con Franco aveva un profondo e annoso dissidio, reso ancora più acuto da un testamento del padre Attilio - impugnato dai famigliari –, emerso pochi mesi prima, in cui Daniele e il suo figlio Simone venivano nominati come unici eredi del podere, a scapito degli altri fratelli e sorelle.

Le telefonate della moglie nel cuore della notte

Il traffico telefonico è stato analizzato, nel corso dell'udienza in tribunale a Forlì, da Carmelo Agozzino, maresciallo dei carabinieri esperto di investigazioni informatiche. Dall'approfondimento è emerso che il telefono della donna, da una cella telefonica che copre la sua casa di Meldola, prova a chiamare il telefono del marito, che squilla senza risposta, e che viene localizzato anch'esso nella cella telefonica della stessa abitazione.

Otto minuti dopo, parte dalla donna una seconda chiamata verso l'altro telefono di Daniele Severi, questa volta gestita da una cella telefonica molto potente di Forlì-Selva, che però può arrivare a servire anche Meldola, anche se l'antenna non è la più vicina. In questo caso il cellulare non risponde, in quanto spento. Il dispositivo verrà poi ritrovato dagli inquirenti nella tasca dello sportello della Panda di Severi con la batteria staccata, come esplicitato anche su una domanda di approfondimento dell'avvocato di parte civile Max Starni (che rappresenta gli altri fratelli Severi).

L'ultimo giorno di vita di Franco Severi

La vittima, nel suo ultimo giorno di vita, sembra avere apparentemente una giornata normale: Franco alle 9.20 del 21 giugno 2022 è in un bar di Civitella, alle 11.40 è al distributore Ip di Cusercoli, dove torna intorno alle 16. Dall'analisi del suo telefono, spiega Agozzino, si può dire che dalle 18.53 in poi è a casa, e ha in uso il suo telefono fino alle 20.19, utilizzando principalmente WhatsApp.

Cosa abbia fatto la vittima quella sera appena rientrato lo si può solo immaginare, dal momento che – a detta degli amici – era molto abitudinario: si sarebbe quindi fatto una doccia, come sempre a fine giornata, togliendosi la tuta verde da lavoro e indossando calzoncini e ciabatte sabot (la tuta è stata trovata nella lavatrice, con lo sportello aperto), per poi passare la serata sotto il portico di casa, dal momento che non usciva mai. Quando è stato ritrovato il cadavere senza testa, a otto metri giù per la scarpata, circa 24 ore dopo questi gesti quotidiani, “mi hanno colpito in particolare i piedi molto puliti”, dice Giuseppe Vignola, l'ex comandante del nucleo investigativo dei carabinieri di Forlì, il secondo teste chiave dell'accusa nell'udienza di oggi pomeriggio. Il corpo era nudo, salvo due slip aggrovigliati tra loro all'altezza della caviglia (essendo due parevano all'inizio pantaloncini corti). Piedi puliti in mezzo a rovi, sterpaglie e terriccio, segno che non è arrivato lì camminando.

“L'alibi di Daniele Severi vacilla”

Alle 20.19 del 21 giugno 2022, appunto, il telefono va in “schermata nera”, da quel momento, pur acceso, non viene più utilizzato. L'unico traffico telematico registrato è quello automatico delle app installate. Si può quindi datare in quella sera/notte l'uccisione di Franco Severi. Il cellulare verrà poi ritrovato la sera dopo acceso, regolarmente appoggiato sul tavolo sotto il portico. Sulla stessa tavola il mazzo di chiavi di casa, con la porta chiusa.

Individuato il lasso di tempo presunto dell'omicidio, i carabinieri lavorano sugli alibi di tutti i fratelli. Il capitano Giuseppe Vignola individua in quello di Daniele il più traballante: “L'alibi dell'imputato vacillava, non abbiamo riscontri né in positivo, né in negativo”. Sul punto aspra è stata la battaglia della difesa che ha sempre sostenuto che fin dalle prime ore dopo il delitto le indagini si sono direzionate solo ed esclusivamente verso Franco Severi, non approfondendo altre eventuali piste: “Daniele Severi, il 22 giugno è stato il primo ad essere convocato dai carabinieri, mentre gli altri fratelli e sorelle solo alle due di notte”, rileva l'avvocato Pompignoli.

Neanche l'analisi del traffico telefonico è di Daniele Severi viene in aiuto, in quanto sostanzialmente il telefono non viene usato in quella fascia oraria, né tanto meno aggancia la cella telefonica che serve il podere di Ca' Seggio, come viene confermato su domanda specifica della difesa, rappresentata dagli avvocati Massimiliano Pompignoli e Maria Antonietta Corsetti.

Tartufai in giro quella stessa notte

Quella notte intorno al podere Severi, c'erano anche due cercatori di tartufi, sempre su una Panda 4x4. Il mezzo, grazie a un gps assicurativo, viene monitorato in giro e in sosta anche sotto il podere di Franco Severi, in una zona a sud, intorno alle 2-3 di notte. I due sono stati individuati e interrogati dai carabinieri, e le loro spiegazioni sono risultate esaustive per gli inquirenti.

L'auto di Daniele Severi “modificata”

Nel corso dell'udienza si è parlato a lungo dei movimenti della Panda 4x4 di Daniele Severi, dove vengono poi trovati i guanti insanguinati. I carabinieri hanno lavorato in particolare su diverse telecamere sulla Bidentina tra Civitella, Cusercoli e Para. L'auto di Daniele Severi - riconoscibile per un pezzo laterale mancante del paraurti e per la presenza del portapacchi montato - sarebbe stato così individuata in transito dal distributore Ip di Cusercoli alle 10.03 del 21 giugno da Meldola verso Civitella e alle 10.58 in senso contrario, e poi il giorno dopo alle 15.40 verso monte e alle 16.40 il ritorno verso valle, da altre telecamere di Cusercoli. Viene inoltre identificata un'altra strada alternativa, più accidentata, che sul crinale porta direttamente a Meldola, senza passare per la Bidentina e le sue telecamere.

I militari, poi, tramite una telecamera di un'abitazione privata di via Maglianella, controllano anche i transiti verso via La Canapona, tra Para e Carpena, dove Daniele Severi ha in affitto un'attrezzaia dove tiene i cani. Ed emerge un transito il 22 giugno mattina, alle 10.02 con rientro alle 12.15. Ma è un passaggio a colpire in particolare i carabinieri: quando Daniele Severi, non ancora indagato, viene nuovamente convocato dai carabinieri tre giorni dopo il rinvenimento del cadavere, questi arriva al comando di Meldola con la Panda senza portapacchi. L'attrezzo, infatti, viene smontato la sera stessa del ritrovamento del corpo: la Panda va verso l'attrezzaia alle 20.19 di mercoledì 22 giugno e fa ritorno verso Meldola, senza portapacchi, alle 20.48. “Inoltre viene verniciata di nero la carrozzeria nel punto mancante del paraurti”, aggiunge Vignola.

Daniele Severi si sbarazza di una pistola

In fase di indagine, i militari infine tengono monitorata la Panda di Severi tramite una microspia gps. E' tramite questo controllo che notano che il 5 luglio la vettura si trova a transitare su via La Canapona, dove si trova l'attrezzaia col recinto per i cani, e fa una sosta di un minuto e mezzo sul tragitto. In quel punto, il giorno dopo i carabinieri trovano in una scarpata, tra il fogliame, una scatola chiusa con nastro adesivo con dentro una pistola ammazzabuoi e la canna di un fucile calibro 12 che in teoria Severi avrebbe venduto anni prima ad un civitellese. Due giorni dopo è scattato l'arresto. La pistola, però, "non recava tracce di sangue umano", specifica Vignola. E a proposito di sangue, tutto il casolare viene scandagliato col luminol, ma senza risultato.

