Omicidio Severi, il movente secondo la Procura: "Come nei femminicidi: un rifiuto per lui inaccettabile di tornare al podere"

Qual è il movente dietro l'omicidio di Franco Severi? Nella requisitoria finale della pm Federica Messina ci sono i soldi in superficie, ma dietro i soldi, per la Procura, c'è una motivazione sottostante e il movente più profondo che avrebbe mosso Daniele Severi all'omicidio e decapitazione del fratello, secondo la versione accusatoria, sarebbe una molla simile a quella che provoca i femminicidi. Vale a dire un rifiuto ritenuto insopportabile, opposto da Franco di fronte a quello che era il progetto di vita di Daniele Severi appena andato alla pensione, praticabile però solo nella sua immaginazione, cioè di gestire col fratello quel podere, privo in realtà di chissà quale valore economico, ma che per Daniele rappresentava un cordone ombelicale con le sue origini e alla sua famiglia.

Qualcosa a cui Daniele Severi si sarebbe aggrappato dato che “i figli erano grandi, con la moglie era separato in casa, per cui gli rimanevano i cani e il podere, che rappresenta la sua famiglia e la sua storia. Per lui la colpa dell'impossibilità di arrivarci era di Franco, specialmente ora che (con la morte del padre, proprietario della terra, ndr) era concreta la possibilità futura di avere un potere sul podere”, dato che un testamento indicava Daniele e suo figlio come eredi, escludendo quindi gli altri fratelli (all'epoca non ancora impugnato dal resto della famiglia).

Ed ancora Messina: “Il rifiuto di Franco (che sul podere godeva comunque di un contratto a lungo termine di affitto, ndr) ha provocato una reazione come nel femminicidio. E' stata una barriera, che ha innescato un meccanismo di violenza preceduta da condotte persecutorie”. Per questo la Procura ha anche ipotizzato come reato satellite lo stalking. “La vittima si era già deciso a fare denuncia ed era andato dai carabinieri”, ma è stato da questi stato scoraggiato per i pochi elementi disponibili. “Quindi in caserma Franco arretra, perché pensa di tornare con più materiale”, spiega Messina.

Al movente la rappresentante della Procura di Forlì - che sostiene in Corte d'Assise (presidente Monica Galassi) l'accusa per omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e stalking – ha dedicato un ampio spazio e lo ha dettagliato anche con parole di “comprensione” per l'imputato quando ha detto che in quei mesi prima dell'omicidio c'era “un crescendo di rabbia ingestibile da Daniele con le sue sole forze, abbandonato dalla famiglia e dalla psicologa”. Per la pm, infatti, entrambe queste figure che potevano essergli di supporto si sarebbero disinteressate al destino di Daniele Severi. E' quanto ha spiegato la sostituta procuratrice Federica Messina nel corso dell'udienza di lunedì pomeriggio, in tribunale, nel processo che si avvia ormai agli sgoccioli.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

E la storia è andata diversamente: “Era proprio un desiderio di Daniele quello di tornare a lavorare al podere, lì c'era anche Franco, ma Franco non lo voleva più lì. E' una relazione che in questo momento storico porta all'omicidio, con forti tratti paranoici di Daniele, che si lascia sopraffare di visioni complottiste”, sempre Messina.

Il movente dei soldi (che non c'erano)

Il movente? Per la Procura Daniele Severi aveva l'ossessione dei soldi dei risarcimenti assicurativi dei misteriosi incendi avvenuti nel podere negli ultimi anni. “Ma l'unico premio incassato da Franco risale al 2016, ammonta a 258.897 euro che vengono spesi per manutenzioni, macchinari e in parte reinvestiti in prodotti assicurativi. L'unico a pensare che Franco avesse tutti questi soldi, che li avesse percepiti e poi sperperati senza condividerli coi fratelli, era Daniele Severi. Era l'unico ad aver maturato questa forma di astio del fratello, ritenendo che avesse fatto uno sperpero di denaro nei night club che però era inesistente se non nella testa di Daniele”.

“Franco persona dal cuore grandissimo”

Al contrario Franco Severi, per la pm Messina, era “una persona mite, dedita al lavoro, non usciva più la sera neanche per una pizza con gli amici”. E prosegue: “Frequentava i night club? Un ipotesi che si sgretola se si considera che è stato tesserato fino al 2018 ad un locale, quattro anni prima, poi in epoca Covid non avrebbe mai avuto accesso a quei luoghi in quanto non vaccinato”. Unico 'vizio'? Qualche migliaia di euro in ricariche telefoniche e piccoli versamenti ad una ex badante dei genitori di cui si era da tempo infatuato e che avrebbe voluto sposare. “Un cuore grandissimo quello di Franco, ha accudito la madre fino all'ultimo respiro”, è il giudizio netto della pm Messina.

La pm “assolve” anche gli altri fratelli, e ricorda che Daniele Severi era anche stato colpito dal provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento al podere per due anni per un'aggressione alla madre. “Dal 2013, a seguito di un brutto incidente stradale l'atteggiamento di Daniele cambia, manifestando un'aggressività che prima non c'era, anche su questioni minime. Ha avuto una condanna in primo grado per l'aggressione al fratello Romano, fatta di pugni in testa al grido 'Ti ammazzo, ti ammazzo'. In un'altra occasione voleva staccare la testa al fratello Cesare perché aveva lasciato un debito di 4euro al bar. In una discussione di un anno prima con Franco dice 'Ti faccio sparire dalla faccia della terra'”. E' in corso un processo dove la sorella lo accusa di averla minacciata con una pistola.

A un certo punto Daniele Severi promette un percorso psicologico in cambio del ritiro di una querela del fratello, ma alla fine di fatto non segue. “I fratelli cercano di coinvolgere anche la famiglia di Daniele, in aiuto a Daniele”, dice Messina, che ventila anche un possibile "trauma non gestito a seguito del grave incidente", come all'origine dell'accaduto. Ed ancora la pm: “Ai colleghi di lavoro diceva che aveva paura di essere estromesso dall'eredità, dalla sua quota di risarcimenti, temeva di essere ucciso da loro, temeva che i giudici fossero d'accordo coi fratelli, parlava di cimici nelle pareti di casa, le manie di persecuzione erano continue tanto da turbare una collega di lavoro che non voleva più lavorare in ambulanza con lui. La testimone parla di racconti deliranti”.

La decapitazione? “L'ho detto, l'ho fatto”.

Per la procura la decapitazione di Franco non è stato solo un metodo lucido per far sparire prove relative all'arma. Per la pm Messina è stata “il quid che non serviva. Daniele aveva l'intercalare 'A certe persone bisognava tagliargli la testa e darla da mangiare ai maiali'. Brandiva una sega elettrica e minacciava di tagliare la testa. Poi quando il taglio della testa è diventato un fatto accaduto, è come una marchio dell'autore, 'Ve l'ho detto in più occasione, l'ho fatto' . Con la decapitazione gli altri fratelli hanno avvertito un segnale, un avvertimento che sarebbe toccato anche a loro, lo abbiamo percepito tutti”. E riflette: “Il taglio del collo non era cosa immediata, necessitava di un dispendio di energie e di determinazione criminale. Non ha lasciato un attimo al ripensamento”.

Verso la denuncia della moglie Monia Marchi

La notte tra il 21 e il 22 giugno 2022 si verifica un imprevisto. La moglie Monia Marchi non trova il marito in casa all'una e mezza di notte e lo chiama su entrambi i cellulari a distanza di 8 minuti tra una chiamata vana e l'altra. “Prima la moglie ci riferisce che il marito era rientrato in casa alle 22, poi ci sono state date più versioni, dicendo che non c'era. Il dato certo è che lui non era a casa, ma c'era il suo telefono attaccato al caricabatterie, mentre una seconda utenza usata pochissimo è stata trovata in macchina spenta e con la batteria scollegata”.

“La moglie non ci ha mai spiegato perché ha detto che era a casa alle 22. All'1.26 non vedendolo in casa lo chiama. Dopo 8 minuti è ancora preoccupata e lo richiama, non dice però di essersi affacciata per vedere se era nel garage a lavorare a una riparazione dell'auto (come poi sosterrà l'imputato, ndr), poi serena torna a dormire: la logica scricchiola”. Poi l'affondo: “Marchi anche nelle'ultima delle versioni date, ha mentito”. E la pm Messina ricorda che la moglie di Severi è già stata condannata in primo grado per falsa testimonianza per un'altra vicenda. Quindi l'affondo: per la Procura Monia Marchi al momento della seconda telefonata era all'attrezzaia di via Maglianella e non in casa. Lì avrebbe visto il marito? La pm Federica Messina ha chiesto il rinvio degli atti in Procura per due presunti casi di falsa testimonianza durante il processo e per il reato di false dichiarazioni al pm durante un interrogatorio.