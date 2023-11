Omicidio Severi, l'amico a Franco: "Trasloca, succederà una roba brutta". La pista del night club? "Non ci andava da anni"

Daniele Severi avrebbe avuto una “vera ossessione” per il podere di famiglia di Ca' Seggio - come ha sostenuto l'ex comandante del nucleo investigativo dei carabinieri di Forlì che ha curato le indagini, Giuseppe Vignola -, tanto da girarci sempre attorno e controllare il fratello Franco col binocolo dalla collina di fronte. Anche gli amici e i vicini di casa si erano accorti che il dissidio nella famiglia Severi stava prendendo contorni ossessivi, ed uno dei contadini residenti nella zona, Paolo Cantoni, a un certo punto si sbilancia in un consiglio, in dialetto: “Non vorrei venire al funerale di qualcuno”, e ancora “C'è il rischio che capiti una roba brutta”.

Cantoni è uno dei residenti della zona, e si allarma quando Franco, poco prima della morte, gli mostra un cesto di vimini pieno di lucchetti vandalizzati in pochi mesi, messi invano a chiudere una sbarra che la vittima aveva posizionato all'inizio della strada carraia che saliva verso la sua azienda agricola. La preoccupazione che potesse capitare “una roba brutta” è nero su bianco in una registrazione, perché col telefono e i microregistratori Franco Severi registrava ogni conversazione, così come d'altronde faceva anche il fratello Daniele, che sulla sua Panda 4x4 aveva messo una “dash cam”, una telecamera montata sul cruscotto che riprende in automatico la strada.

“Gli dissi che mettere la sbarra era sbagliato, perché c'erano sei fratelli che potevano passare. Gli dissi anche che doveva prendersi una casa in paese, per sentirsi più tranquillo”, ha poi detto Cantoni davanti alla Corte d'Assise di Forlì (presidente Monica Galassi), giovedì pomeriggio nella nuova udienza relativa all'omicidio dell'agricoltore civitellese, ritrovato decapitato il 22 giugno del 2022 nel suo podere. Per questo reato si trova imputato il fratello Daniele, autista di ambulanze in pensione, 64 anni, messo sotto accusa dalla pm Federica Messina. Cantoni ha anche specificato, però, che quando Franco parlava dei vandalismi “non nominava Daniele”.

La fototrappola posta sulla sbarra

Franco Severi, però non ne voleva sapere di rimuovere la sbarra, né di andare a vivere altrove e un paio di settimane prima dell'assassinio aveva messo una telecamera su un albero, a sorveglianza della sbarra e dei suoi lucchetti, una fototrappola (una telecamera che si attiva con un sensore di movimento) poi scomparsa appena pochi giorni dopo. Il dispositivo è stato ritrovato dai carabinieri nella cantina di Daniele Severi, nella scheda di memoria c'erano ancora le immagini della sbarra del podere Severi, ma non riprendono il viso di chi l'asporta.

Il dissidio con il fratello

In generale dall'udienza è emerso che gli amici e i parenti erano consapevoli della sua lite perpetua col fratello Daniele. L'amico più intimo con cui scambia più messaggi è Franco Pinto, il vicino di podere che poi lo troverà morto. Quando Franco manda a Pinto le foto di un trattore, questi gli risponde scherzando “Non dirlo a Daniele”. Quando a fine marzo la vittima inizia la costruzione della sbarra, mandando le foto dei lavori in corso, Pinto risponde “Come gli ucraini, c'è chi si difende da Putin e chi dai fratelli”. Altre immagini e video scambiati via WhatsApp riprendono le Fiat Panda 4x4 del fratello nei paraggi del podere, l'auto è riconoscibile – a detta degli inquirenti - da un pezzo mancante del paraurti.

Liti con i cacciatori?

La tesi difensiva, sostenuta dagli avvocati di Daniele, Massimiliano Pompignoli e Maria Antonietta Corsetti, è che a contestare quella sbarra posta sulla strada sterrata erano anche alcuni cacciatori, che Franco Severi non avrebbe voluto sul proprio suolo, anche perché alcuni si sarebbero fermati a lavare l'auto dal fango con una pompa che si trovava attaccata a un rubinetto poco distante. “Franco aveva l'idea di chiudere ai cacciatori, ma il padre e i fratelli erano contrari, per cui il padre alcuni anni fa, firmò per aderire all'azienda faunistico venatoria”, ricorda sempre Cantoni.

Il teste, però, informa anche sul fatto che negli ultimi tempi Franco Severi aveva cambiato idea, per difendere le sue coltivazioni di grano dai cinghiali. “Disse che avrebbe rinnovato l'adesione”, aggiunge Cantoni. Proteste per la sbarra? A Cantoni, referente di fatto nella zona dell'azienda faunistica, non risulta anche perché “in quel momento non c'era necessità di transito di cacciatori: Franco disse che quando sarebbero venuti di avvisare, che così veniva ad aprire la sbarra”.

La badante e la frequentazione del night club

Su sollecitazione degli avvocati Corsetti e Pompignoli si suggeriscono infine altre piste di ambienti in cui si sarebbe potuto maturare un delitto, come quello di un night club della zona frequentato dalla vittima, di cui è stato socio dal 2015 al 2018. “Abbiamo appurato che la frequentazione era negli anni addietro. Durante il Covid il locale era stato chiuso e alla sua riapertura, con l'obbligo del green pass, Franco Severi non poteva avere accesso in quanto non vaccinato”, rileva il capitano Vignola. Dalle chat di Franco emerge anche un rapporto amoroso nei confronti della badante, straniera irregolare in Italia, che aveva prestato servizio per accudire l'anziana madre nel casolare Severi e poi trasferitasi a Benevento. Dagli approfondimenti, conclude Vignola, “era una relazione solo epistolare, tra di loro non c'è mai stato nulla in base a quanto dichiarato dalla badante”.