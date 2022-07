Omicidio Severi, la pistola "abbatti-buoi" nelle mani del Ris: si cercano tracce di Dna del sospetto

Sarà consegnata ai Ris di Parma, il reparto specializzato nelle investigazioni scientifiche dei carabinieri, la pistola “abbatti-buoi” ritrovata in via Maglianella e che si ipotizza possa essere riferita all'omicidio di Franco Severi, l'agricoltore ritrovato decapitato nella boscaglia vicino a casa sua a Ca' Seggio di Civitella, la sera dello scorso 22 giugno.

Gli inquirenti sono al lavoro per chiarire se possa esser l'arma utilizzata per uccidere il 53enne. E solo le indagini sofisticate dei Ris possono individuare un eventuale Dna delle persone coinvolte. Il reperto sarà consegnato nelle prossime ore alla 'Scientifica'. La pistola, utilizzata per la macellazione dei buoi, è stata trovata in via Maglianella, sotto un ponte stradale, nascosta dalla vegetazione a circa sei metri dalla strada.

Alcuni modelli di queste armi, non soggette ad autorizzazione e che vengono utilizzate per lo stordimento e l'uccisione dell'animale per consumo alimentare prima della macellazione, prevedono proprio l'appoggio della canna in un determinato punto della testa, per determinare un'anestesia immediatamente prima della morte. E proprio la testa è la parte anatomica mancante – uno dei rebus – di questo omicidio. La pistola è stata trovata in buono stato, sarebbe stata recuperata una decina di giorni fa in un'area che si trova a 20 chilometri dal casolare di Franco Severi, ma nei pressi di un capannone del fratello Daniele, da venerdì in carcere con l'accusa di omicidio volontario, con l'aggravante della premeditazione, oltre che per il reato di occultamento di cadavere.