Omicidio Severi, la difesa assolda il famoso psichiatra Meluzzi per tracciare il profilo criminologico dell'assassino

Le indagini difensive sul caso dell'omicidio di Franco Severi, l'agricoltore 53enne di Civitella di Romagna trovato morto decapitato il 22 giugno scorso tra i rovi nei pressi del suo casolare di Ca' Seggio, coinvolgeranno anche lo psichiatra, nonché ex deputato e personaggio televisivo Alessandro Meluzzi. A lui hanno fatto ricorso i legali di Daniele Severi, per proporre piste alternative alla Procura, che per gli avvocati della difesa fin dall'inizio ha operato a senso unico. Il criminologo dovrebbe incontrare in carcere Daniele Severi, tracciarne un profilo e poi dalle carte investigative finora disponibili tracciare un profilo criminologico dell'assassino di Franco, nella convinzione - sostenuta dagli avvocati Pompignoli e Corsetti - che Daniele non può essere l'omicida del fratello Franco.

Daniele Severi è tuttora in carcere, in cella alla Rocca di Forlì da due mesi e una settimana, arrestato l'8 luglio scorso. Il quadro indiziario è stato valutato come sufficiente per mantenere la custodia cautelare dal Tribunale del Riesame (presidente Criscuolo) lo scorso 3 agosto. I legali Massimiliano Pompignoli e Maria Antonietta Corsetti sono in attesa delle motivazioni per valutare il ricorso in terzo grado, quello in Cassazione,e tornare quindi a chiedere la scarcerazione. Il fratello 63enne della vittima è accusato di omicidio volontario, con l'aggravante della premeditazione e occultamento di cadavere (quest'ultima accusa scatta anche quando mancano singole parti anatomiche del cadavere).