Omicidio Severi, è ancora caccia aperta alla testa del cadavere: in azione anche i sommozzatori nel laghetto

Tra le attività di indagine sul caso dell'omicidio di Franco Severi il ritrovamento della testa mancante è una delle priorità. E' probabile, infatti, che la parte anatomica ben occultata dall'assassino conservi elementi preziosi per appurare le cause di morte, e da qui - si spera - anche elementi indicativi della mano che l'ha provocata. Per questo continua l'opera di perlustrazione dell'impervia collina di Seggio, la frazione di Civitella dove viveva Severi e dove è stato ritrovato il copo della vittima lo scorso 22 giugno, in una scarpata in mezzo alla boscaglia poco lontano dalla sua azienda agricola.

Se da una parte i vigili del fuoco hanno anche agito con operazioni di disboscamento del sottobosco per avere campo libero nelle ricerche, ora le ricerche si sono estese al vicino laghetto di pesca sportiva, sempre nella stessa zona. Lo specchio d'acqua è oggetto infatti dei sopralluoghi dei sommozzatori dei vigili del fuoco, giunti con una squadra da Bologna fino a Civitella. La ricerca non avrebbe dato alcun esito.

Intanto il fratello Daniele Severi, 63 anni, resta in carcere, con l'accusa di omicidio volontario, con l'aggravante della premeditazione, oltre che per il reato di occultamento di cadavere (l'accusa può essere mossa anche quando manca una sola parte anatomica, come appunto la testa). La custodia in carcere è quanto ha deciso il gip del Tribunale di Forlì Giorgio De Giorgi convalidando il fermo di indiziato di delitto. Gli avvocati della difesa Massimiliano Pompignoli e Maria Antonietta Corsetti hanno già annunciato un articolato ricorso al Tribunale del Riesame contro la misura cautelare, che dovrebbe essere presentato all'inizio della prossima settimana.