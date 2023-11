Omicidio Severi, il fratello: "Franco era un ostacolo per avere libero un podere che non valeva nulla". E spunta il secondo testamento

Per ben 5 ore sotto torchio: una lunghissima testimonianza quella di Romano Severi, fratello dell'imputato Daniele e della vittima Franco, nel processo per l'omicidio dell'agricoltore civitellese Franco Severi, ritrovato decapitato il 22 giugno del 2022 in una impervia scarpata a fianco della sua casa colonica, nel podere di Ca' Seggio (Civitella). Per la pubblica accusa, rappresentata dalla pm Federica Messina, autore dell'omicidio sarebbe Daniele, autista di ambulanze in pensione di 64 anni, e il movente sarebbe un'ossessione per quel podere, che avrebbe voluto a tutti i costi.

“L'ossessione per il podere”

A sostenere questa tesi è stato anche il fratello Romano, ex poliziotto della Questura di Forlì, che ha ripercorso la storia di questa famiglia descritta come patriarcale, composta dai genitori e da ben 8 figli, e di rimando la storia di quel pezzo di terra che non ha esitato a definire “un greppo che non vale nulla”. Per Romano, in particolare, Daniele era legato a quel casolare “da un cordone ombelicale” mai reciso, tanto che – a seguito di un grave incidente stradale nel 2013 – scelse quella casa per trascorrere una convalescenza di circa un anno e mezzo, “anche se era sposato e aveva figli nella sua casa di Meldola”. “Ha sempre avuto un attaccamento a quel podere diverso dal nostro, era un'ossessione”, chiosa Romano.

Nel 2014 sarebbero nati i primi screzi: “Dopo l'incidente mio fratello aveva cambiato carattere”, sostiene Romano. Da quella data le denunce e contro-denunce non si contano più. Impossibile tracciarle tutte: a Daniele vengono addebitati dai fratelli e dalla sorelle aggressioni, pestaggi o minacce di morte nel casolare di famiglia, sulla stradina di accesso a Ca' Seggio, fuori dalla casa di riposo dove era ospitato il padre Attilio. Daniele di contro accusa i fratelli, e Franco in particolare, di maltrattamenti al padre e di appiccare incendi alle strutture dell'azienda agricola per truffare l'assicurazione. Ne nasce un groviglio di processi in tribunale. L'imputato fu anche colpito da un divieto di avvicinamento alla casa della madre, emesso dal Tribunale per due anni. Impossibile anche gestire con concordia i beni di famiglia, tanto che alla fine venne messo al padre, proprietario del terreno, un amministratore di sostegno.

Ed infine infruttuosa sarebbe stata anche una scrittura privata siglata ad un certo punto dai fratelli Severi: una sorella si impegnava a restituire 47mila euro di Daniele prestati al fratello Cesare, la cui azienda andava male, Franco si impegnava a ritirare le querele e Daniele si impegnava ad iniziare un percorso di recupero di supposti problemi psichici. “Daniele tuttavia non diede corso al suo impegno, pur essendomi informato su chi era il migliore specialista di Forlì ed essendomi proposto di sostenere tutte le spese”, è la versione del fratello Romano. “Inizialmente si calmò, ma poi riprese l'escalation”.

“Avevamo tutti paura di mio fratello”

Su sollecitazione delle domande del pm Federica Messina e della parte civile Max Starni, Romano Severi ha poi spiegato che tutti i fratelli avrebbero avuto paura di Daniele: “Tra di noi ci dicevamo 'Qui ci scappa il morto'. Diceva che ci avrebbe uccisi, che ci tagliava la testa, era una cosa risaputa tanto che ce lo dicevano anche gli amici al bar”. Ed ancora: “Mi sono allontanato dal podere perché avevo paura di fare la fine di Franco. A casa mia c'è un sistema di telecamere e di allarme giorno e notte per lo stesso motivo, dato che l'ho visto transitare nelle vicinanze, nella mia strada chiusa”.

“Franco invece parcheggiava i trattori contro le finestre di casa per impedire il passaggio e spostò il letto per non trovarsi nella traiettoria di un'eventuale fucilata che arrivava dalla porta di casa”, sempre Romano. Fa da contraltare l'avvocato Maria Antonietta Corsetti, per la difesa di Daniele, che cita altre denunce del padre nei confronti di Franco, che lamentava di subire maltrattamenti. Così come recriminazioni su alberi tagliati e sui cani, dalla cui cura Daniele Severi si sarebbe sentito estromesso e allontanato dal resto della famiglia.

Il secondo testamento a sorpresa

Alla morte del padre Attilio Severi, nel gennaio 2022, emerse che il decano della famiglia, nel maggio del 2019, avrebbe nominato Daniele, e il figlio di lui, eredi universali di tutti i suoi beni, ed in particolare il podere di Ca' Seggio, con un testamento scritto a mano poi impugnato dagli altri fratelli. “Un testamento non scritto da mio padre – ha sostenuto Romano – non è la sua calligrafia, mio padre sbagliava tutte le parole con le doppie, mentre in questo foglio sono tutte scritte bene. Mio padre mi disse che gliel'aveva fatto firmare Daniele, dicendo che se no l'avrebbe tirato giù da un ponte”.

E prosegue il racconto: “Mio padre mi disse che voleva cambiare queste volontà, l'amministratore di sostegno mi consigliò di portarlo dal notaio, ma non l'ho fatto, perché temevo di fare la fine di Franco. Dopo la morte però l'abbiamo impugnato, io non ero d'accordo, ma l'abbiamo fatto nell'interesse di Franco, che viveva lì. Tuttavia si è verificato quello che temevo: Franco è stato considerato un ostacolo per avere libero quel podere che Daniele voleva”. Il tutto, conclude Romano Severi, per “un greppo che non vale nulla”, dato che era stato messo in vendita “a un prezzo irrisorio, ma nessuno si era fatto avanti per comprarlo”. E conclude: “Sogno di poter donare un giorno questo podere dell'orrore a San Patrignano, che almeno sia di aiuto per altre persone”.

Tirato fuori dall'avvocato della difesa Massimiliano Pompignoli emerge poi, a sorpresa, un secondo testamento di Attilio Severi, di qualche mese successivo all'altro, a quanto sembra ritrovato tra la documentazione restituita dalla casa di riposo alla famiglia: in base a quel documento l'erede universale sarebbe questa volta il fratello Mario, il più grande dei fratelli. “Nelle famiglie patriarcali di una volta c'è l'idea del primogenito – ha commentato in aula Romano Severi -. Ma mio padre aveva individuato una persona a cui lasciare un problema, qual era questo podere”.