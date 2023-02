Omicidio Severi, il casolare del delitto torna a brulicare di investigatori a caccia di "incongruenze"

Nuovo tassello nelle indagini sull’omicidio di Franco Severi, trovato decapitato il 22 giugno scorso nella sua casa di via Ca' Seggio, sulle colline di Civitella. Giovedì mattina, per circa due ore, gli inquirenti sono tornati nel casolare, attualmente sotto sequestro, dove è stato rinvenuto il corpo dell’agricoltore 53enne. Per il delitto, come unico indiziato, si trova in carcere il fratello Daniele Severi (misura cautelare confermata anche in Cassazione), accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il movente, per la Procura della Repubblica, sarebbero gli aspri dissidi che da anni si trascinavano tra i due fratelli.

A richiedere il nuovo sopralluogo è stata la difesa di Daniele Severi, rappresentata dagli avvocati Massimiliano Pompignoli e Maria Antonietta Corsetti. A ispezionare il luogo del delitto, sotto la supervisione dei carabinieri della compagnia di Meldola (le indagini sono state gestite dal nucleo diretto dal tenente Gino Lifrieri), è arrivato l’investigatore privato Stefano Cimatti, ingaggiato dagli avvocati per le indagini difensive, munito principalmente di videocamera per registrare e fotografare i luoghi, fissando con misurazioni delle distanze la “logistica” del luogo di rinvenimento del cadavere (che non necessariamente il luogo del delitto).

Dalle 10,30 alle 12,30 circa il casolare è tornato così a brulicare di divise e detective. Presente al sopralluogo anche la pm Federica Messina e l’avvocato Max Starni, che rappresenta la parte lesa, vale a dire gli altri fratelli di Franco e Daniele Severi, convinti della presunta responsabilità di Daniele e pronti a porsi come parte civile nel futuro processo contro di lui.

Tranne i carabinieri, infatti, gli spazi significativi del delitto di Franco Severi non sono mai stati ispezionati dalla difesa, che in questo modo ha preso contezza del luogo. “Un luogo aperto, non solo accessibile dalla strada carraia chiusa da una sbarra, ma raggiungibile senza farsi vedere, da chiunque e da tutte le parti”, lo descrive l’avvocato Pompignoli. La casa colonica, poi, è dotata di un solo ingresso, mentre il corpo è stato ritrovato, come è noto, in una scarpata sul retro della casa, privo di ingresso secondario. Il punto in cui giaceva il corpo decapitato di Franco è a circa 13 metri dall’abitazione.

L’impervia scarpata, all’epoca dei fatti, in piena estate, era ricca di vegetazione, arbusti e rovi che poi nei mesi successivi sono stati sfalciati proprio per cercare oggetti e tracce preziose per le indagini, sebbene poi nelle adiacenze del corpo non si sia stato trovato niente, ed in particolare nessuna traccia ematica compatibile col copioso sanguinamento che dovrebbe seguire un atto così cruento come la decapitazione di un uomo pesante oltre un quintale, oppure il suo trascinamento in quel punto impervio.

La scoperta del cadavere avvenne intorno alle 20-20,30 del 22 giugno 2022, circa mezzora prima del tramonto del sole, da parte di un vicino di casa, avvisato da un amico di Franco, che a sua volta cercava di contattare la vittima dal giorno prima. Secondo quanto è stato poi datato dagli anatomopatologi, la morte era avvenuta 24-36 ore prima, vale a dire nel corso della giornata di martedì 21 giugno 2022. Il cadavere era nascosto dalla boscaglia, appunto in un dirupo scosceso a sua volta poco accessibile per la presenza, in quel giorno, di macchine agricole parcheggiate vicino al ciglio.

I rilievi fotografici della difesa probabilmente finiranno ora in una relazione con cui gli avvocati difensori chiederanno alla Procura della Repubblica di battere altre piste investigative per cercare riscontri sulla presenza o accesso di altre persone, diverse dal fratello Daniele, nel casolare inerpicato sulle colline di via Ca’ Seggio. La difesa ha sempre lamentato, infatti, che le indagini hanno preso un'unica direzione fin dall'inizio, identificando il fratello Daniele come "sospettato numero uno" per via dei litigi tra fratelli, annosi e noti a molti. Da parte sua, la Procura della Repubblica, dopo l’ultima pronuncia della Corte di Cassazione sulla misura cautelare del carcere, sarebbe orientata a chiudere a breve il fascicolo di inchiesta e mandarlo in tribunale per chiedere il rinvio a giudizio del fratello della vittima.