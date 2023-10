Omicidio Severi, un taglio netto per la decapitazione di un collo taurino: "Usata una lama metallica o una motosega"

Un taglio netto della testa, causato da uno strumento metallico, non è possibile appurare se determinato a mano con una lama, oppure con uno strumento elettrico come una motosega. Ma in ogni caso ?la forza necessaria doveva essere tanta?, considerata la ?stazza importante? (un uomo del peso di oltre un quintale) e il ?collo taurino? della vittima. Un dato pare pacifico: la decapitazione è avvenuta dopo la morte e in un luogo diverso da quello in cui è stato ritrovato il corpo. E' stata la valutazione tecnica dell'anatomopatologa Donatella Fedeli, consulente della Procura (pm Federica Messina) nell'omicidio di Franco Severi.

Il dato è emerso nell'udienza-fiume che si è tenuta lunedì mattina e pomeriggio in Corte d'Assise, al Tribunale di Forlì, la prima che è entrata realmente nel merito della modalità dell'assassinio di Franco Severi, l'agricoltore di 53 anni, ritrovato decapitato nel suo podere di Seggio di Civitella il 22 giugno 2022. Unico imputato dell'omicidio è il fratello Daniele Severi, 64 anni, ex autista di ambulanze, residente a Meldola, presente in aula di fianco ai suoi difensori Massimiliano Pompignoli e Maria Antonietta Corsetti. Presente in aula anche l'avvocato Max Starni in rappresentanza delle parti civili, i fratelli di Franco e Daniele, tutti convinti della colpevolezza dell'imputato.

La testa mancante

Le prime due persone che vennero a contatto col cadavere, intorno alle 20-20,30 di quella sera (prima l'amico e vicino di casa Franco Pinto e poi l'operatore dell'ambulanza Giacomo Mangani) non si accorsero che il capo della vittima era stato mozzato di netto, pur essendoci ancora luce. Pare incredibile, ma il corpo era stato trascinato in un dirupo così scosceso e così pieno di rovi e fitto di arbusti che dalla vegetazione spuntava solo il corpo dal torace in giù, mentre i soccorritori facevano perfino fatica a stare in piedi in modo stabile sul terreno pendente. Fu il medico legale, oltre un'ora dopo, calatosi con l'imbragatura dei vigili del fuoco, a fare la macabra scoperta nella scarpata a fianco della casa colonica in cui viveva Severi.

Il medico legale dell'Ausl Romagna Salvatore Sorbello decretò ufficialmente la morte e la mancanza della testa intorno alle 21.45, datando nel primo esame cadaverico la morte ?a 24-36 ore prima del ritrovamento?, ha spiegato il medico in aula. Una datazione, in gran parte basata sul grado di rigor mortis, però messa in dubbio dalla difesa di Daniele Severi. Il tutto mentre l'erba intorno non aveva macchie di sangue, mentre se fosse stato decapitato lì sul posto si sarebbero dovute formare vistose pozze di sostanza ematica o altri reperti biologici, sempre secondo Sorbello.

Il taglio, in particolare, è avvenuto tra la terza e la quarta vertebra. E dalle analisi di Fedeli sui vasi sanguigni sui lembi della ferita, è emerso che il taglio è avvenuto post mortem, senza che sia colato del sangue. Assieme alla testa, è scomparsa così anche la causa della morte, dal momento che ?tale causa è necessariamente nella testa, considerato che nel corpo non si ritrovano ferite né elementi di processi mortali spontanei, come per esempio un infarto?, ha spiegato l'anatomopatologa davanti alla Corte d'Assise, formata dai giudici Monica Galassi (presidente), De Leva (a latere) e da 6 giudici popolari.

Scartata infine l'ipotesi dell'attacco di belve feroci, per esempio un branco di cinghiali, perché ?un attacco con i denti strappa e lacera i tessuti?, ha detto Fedeli. La mano che ha segato la testa di Franco è stata quindi umana. Il taglio, infatti, è stato netto, preciso, ?salvo un piccolo lembo di pelle nella parte posteriore del collo, che indicherebbe una perdita di forza del mezzo? usato per decapitare, come se ? in altre parole ? terminata la fatica dovuta alla resistenza del collo al taglio, dall'alto verso il basso, gli ultimi lembi molli siano stati strappati nel rimuovere la testa, poi mai più ritrovata.

Il resto del corpo

?Il corpo era imbrattato di terra e fogliame?, spiega sempre Fedeli. Eppure ?i piedi erano puliti, la vittima non ha camminato fin lì a piedi nudi?, continua. ?Il cadavere si presentava nudo con pantaloncini e slip aggrovigliati ad un polpaccio?, aggiunge Sorbello. Abbandonato supino, sulla schiena c'erano molti graffi superficiali giustificabili con un trascinamento del corpo nella scarpata tra sassi e rovi. E il corpo ? sempre l'esperta della Procura ? era quasi completamente dissanguato. Eppure in quella scarpata non sarebbero state ritrovate macchie di sangue. Un contesto così impervio e pendente che ha fatto valutare alla consulente come impossibile che la morte e decapitazione sia avvenuta proprio lì.

Un'uccisione avvenuta altrove, quindi. Ma dove? E con che modalità? Con un'arma da fuoco, ipotizza la consulente Donatella Fedeli, precisando però che ?è solo una mia supposizione?. La difesa rappresentata dagli avvocati Pompignoli e Corsetti si è a lungo soffermata su piccole macchie di sangue sul dorso della mano destra, di forma tondeggiante, compatibili, a dire di Fedeli, con un movimento automatico di parare il colpo di chi si trova minacciato da una pistola: spesso gli schizzi di sangue causati dal proiettile (che nel caso di Franco Severi avrebbe inevitabilmente colpito la testa) sporcano i dorsi delle mani protese in avanti a mo' di difesa.

?Tuttavia, il pattern (la forma e la disposizione, ndr) delle macchie sulle mani sono state giudicate non valutabili da un esperto da me contattato?, risponde Fedeli alle domande dei difensori, che hanno poi lamentato l'assenza dello ?stub?, l'esame per trovare eventuale polvere da sparo sul cadavere. Un'altra traccia sul corpo del povero Franco Severi era poi un ematoma di circa 20 centimetri causato da un oggetto che l'ha schiacciato sul torace già da morto, di forma ovale. ?Una scarpa?, è l'ipotesi di Fedeli.

Il ritrovamento del corpo

Dalle testimonianze dei due amici Gabriele Trebini e Franco Pinto anche l'esatta ricostruzione del ritrovamento del corpo della vittima. E' stato Trebini l'ultimo a sentire in vita la vittima, quando questa l'ha chiamato, la sera prima intorno alle 19, per chiedergli se gli reperiva degli pneumatici usati per rimettere in funzione la mietitrebbia. L'indomani, sulle 10-10,30 Trebini chiama da un'autodemolizione di trattori di Forlì l'amico a Civitella, per informarlo sui costi e le gomme, che aveva effettivamente trovato. Ma a quella e alle successive chiamate Severi non rispose mai.

Rientrando a casa, quindi, provò a salire da Franco, ma trovò la sbarra chiusa e non riuscirì a raggiungere la casa per via di un infortunio che gli impediva di camminare. Quindi dopo qualche ora mandò l'amico Pinto, collegato con la casa di Franco da una mulattiera. Intorno alle 19 Franco Pinto giunse al podere e subito restò colpito da alcune anomalie: il cagnolino libero in cortile (che invece Franco chiudeva sempre in casa in sua assenza), il telefono abbandonato acceso e in carica sul tavolo della loggia esterna, la porta chiusa a chiave. A detta degli amici la vittima non lasciava mai il telefono e se non rispondeva richiamava poco dopo. Il timore è che fosse stato vittima di un incidente sul lavoro, magari proprio nell'azione di riparare la mietitrebbia.

Solo dopo approfondite ricerche nell'attrezzaia e in tutti i paraggi dell'azienda agricola Franco Pinto scoprì il corpo, quando era ormai sul punto di desistere. A insospettirlo fu un varco, un buco nella vegetazione della scarpata a ridosso della casa, tra due trattori, creato dal corpo trascinato. Ci entrò dentro, nonostante il terreno molto scosceso, ritrovando 10-15 metri sotto, sulla destra, il corpo nudo e supino di Franco, con il dettaglio più macabro, la mancanza della testa, ben nascosto nella vegetazione. Uno choc per lui, che avviso pochi minuti dopo i soccorsi.