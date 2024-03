Omicidio Severi, l'altro volto dell'imputato: "Generoso, pronto ad aiutare gli altri. Era quasi un papà"

Daniele Severi? “Una persona di buon cuore, quasi un papà”, “una brava persona, mi ha aiutato a riparare un camioncino”, un uomo che dava fiducia agli amici, tanto da condividere con loro i suoi preziosi cani da tartufo e i segreti sui luoghi – spesso custoditi gelosamente dai tartufai – su dove trovare questi costosi e rari alimenti. A tracciare questo quadro alternativo dell'imputato sono stati alcuni testimoni nell'udienza di lunedì mattina del processo in Corte d'Assise (presidente Monica Galassi) sull'omicidio di Franco Severi, trovato decapitato in una scarpata della collina-podere di famiglia a Seggio di Civitella.

Convocati dalla difesa di Daniele Severi (rappresentata dagli avvocati Pompignoli e Corsetti), i testimoni hanno avuto lo scopo principale di ribaltare l'immagine che sarebbe emersa fino ad ora di Daniele Severi, attraverso una miriade di altre testimonianze, vale a dire l'immagine di una persona tormentata dai problemi coi fratelli, monotematica nelle sue esternazioni sull'argomento. Una vera e propria persona ossessionata, a tal punto da uccidere il fratello – secondo l'assioma accusatorio della Procura – perché percepito come il principale ostacolo che si frapponeva tra lui e l'agognato podere di famiglia in cui era cresciuto e di cui riteneva di aver diritto alla proprietà per effetto del testamento del padre, impugnato però dagli altri fratelli.

Ma dai testimoni di oggi emerge anche un'altra figura e l'imputato si è sciolto in diversi sorrisi nel salutarli dal banco dove nel processo si trova sotto la sorveglianza continua della Polizia Penitenziaria. La prima ad essere passata in rassegna è così la titolare di un'azienda agricola di Giaggiolo aiutata a più riprese da Daniele Severi: “Mi ha insegnato ad andare a tartufi, mi ha mostrato i posti, mi ha spiegato quello che sapeva fare nella vita. Mi ha dato una mano con un piccolo trattore, che non sapevo usare”.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

E continua: “Mi parlava dei problemi con la famiglia, ma solo per esprimere dispiacere per non poter andare a trovare i genitori al podere”. E poi entra in argomento da sola: “Era assillante? No”. La donna ebbe a che fare con Daniele l'ultima volta 48 ore prima del ritrovamento del cadavere di Franco, lunedì 20 giugno: “Venne da me alle 7 di sera per aiutarmi a caricare su un camion un carretto agricolo che avevo venduto. Era sereno, tranquillo come sempre”. E quindi in conclusione: “E' stato quasi come un papà, molto presente, mi ha sempre aiutato nella mia azienda agricola di tre ettari, lavorava il mio terreno gratuitamente e mi ha insegnato come addestrare il cane da tartufo. Non lo fanno tutti”.

C'è poi un amico del bar con cui Daniele giocava spesso a carte: “E' una brava persona, una volta mi ha aiutato a riparare un camioncino, era andato anche a Meldola a prendere un filtro”. Aveva notato cambiamenti negli ultimi tempi? “No, nessuno”, la replica. C'è poi ancora il collega, addetto del 118, diventato amico anche fuori dal lavoro: “Ci frequentavamo perché mi aveva trasmesso la passione per il tartufo e andavamo a cercarli assieme. Salivo al podere di Seggio fin dal 2011 per andare dai cani lì custoditi, e ho conosciuto la famiglia. Mi aveva messo a disposizione un cane, che usavo anche in modo autonomo da lui, alla fine era diventato il mio cane perché c'era affiatamento, anche se era il suo”.

Il ritratto che ne esce sarebbe quindi di una persona generosa, con la passione dei tartufi e con la capacità di trasmettere la sua competenza senza gelosie. Ma sullo sfondo restavano sempre i dissidi coi fratelli, ed in particolare con i fratelli Romano e Milena, che Daniele – a detta dei testimoni – riteneva essere coloro che manovravano i fili anche degli altri famigliari. Sul punto ha risposto il collega-amico tartufaio: “Negli anni ho realizzato che c'erano attriti e poi discussioni anche accese in famiglia. I suoi fratelli mi chiedevano di intercedere con Daniele, avevo provato a fare da intermediario”. Ma a fare tracimare le tensioni sarebbe stato “l'episodio in cui vennero tagliate una serie di piante da tartufo”.

“Temeva in particolare il fratello Romano, poliziotto, secondo lui aveva rapporti con le forze dell'ordine locali ed impediva le sue denunce e aveva agganci con le persone di potere e per questo aveva sempre la peggio. Diceva anche che era in giri con la mafia”, sempre l'ex collega. E sempre col fratello Romano - è emerso dalla testimonianza del suo ex cognato – c'era un altro fronte giudiziario aperto, con una causa civile per 450mila euro di valore per delle quote di un'azienda.