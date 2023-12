Omicidio Severi, le due telefonate nel cuore della notte. La moglie cambia versione: "Non le ha fatte lui, sono stata io"

Nel processo per l'omicidio di Franco Severi, ritrovato decapitato il 22 giugno del 2022 in una impervia scarpata a fianco della sua casa colonica, nel podere di Ca' Seggio (Civitella), il pomeriggio dell'udienza di giovedì, terminata alle 19, è stato dedicato alla moglie dell'imputato Daniele Severi. La meldolese Monia Marchi è stata così sentita dalla pm Federica Messina e dalla parte civile, rappresentata dall'avvocato Max Starni, mentre la difesa di Daniele Severi esaminerà la testimone alla prossima udienza.

Al centro della testimonianza cui sono state essenzialmente le false dichiarazione rese a favore dell'imputato dalla moglie e poi da lei stessa ritrattate, in modo spontaneo, una dozzina di giorni dopo. La questione riguarda due telefonate fatte la notte tra il 21 e il 22 giugno del 2022, la sera in cui la Procura data l'omicidio di Franco Severi. Dal telefono di Monia Marchi parte una chiamata all'utenza “principale” del marito all'1.26 di notte, ma questi non risponde. Otto minuti dopo, all' 1.34 una seconda chiamata al secondo telefono di Daniele Severi, un'utenza poco utilizzata dall'imputato, ma in questo caso il telefono risulta proprio spento.

La prima versione sulle due telefonate

Marchi non riferì di quelle due telefonate nel cuore della notte quando venne interrogata nell'immediatezza dei fatti, il 24 giugno del 2022, ma anzi riferì agli investigatori che quella sera “dormivo, sono andata a letto sulle 21.30-22 e mio marito è rientrato successivamente, non so a che ora”. Poi il cambio di versione il giorno dopo, il 25 giugno, in un nuovo interrogatorio: è qui che Marchi parla per la prima volta agli inquirenti delle due telefonate, sostenendo però a verbale che il marito avrebbe preso il cellulare nella notte per chiamarsi, in quanto non avrebbe trovato il suo telefono.

Una dichiarazione resa alla Procura che 12 giorni dopo si è rivelata falsa. Per il primo interrogatorio, Marchi, si è giustificata di non essersi ricordata delle due telefonate, mentre per il secondo interrogatorio ha spiegato che sentiva "la mia famiglia sotto attacco in indagini che andavano solo in un senso”, verso cioè il marito Daniele. Anche perché, ha continuato la moglie dell'imputato, “quando uscì la notizia sui media, mia nipote Elisa mi girò il link alla notizia, dicendo che suo padre aveva un alibi e che volevano incolpare lo zio (cioè Daniele, ndr)”. E spiega in tribunale: “Ne avevo parlato anche con mio marito, dicendogli 'Dico che sei stato tu a fare le chiamate'”. “Trovate un accordo per dire una menzogna”, chiosa la pm Federica Messina. “Ma non è stato lui a dirmi di dire così, l'ho fatto io. Lui si è detto d'accordo. Vedevo delle indagini che andavano in direzione solo di mio marito”, continua la moglie.

Ancora una decina di giorni dopo, il 5 luglio successivo, Monia Marchi confermò la stessa versione, dettagliando che il marito sarebbe entrato nella sua camera senza che lei lo sentisse ed essendo a conoscenza del codice di sblocco del telefono lo avrebbe preso per chiamarsi in quanto non trovava il suo cellulare. “Il giorno successivo sono però tornata per fare chiarezza, una decisione che ho preso autonomamente, ma ne ho parlato con mio marito che si è detto d'accordo anche in quel caso”.

"Mio marito non era in casa"

Da qui la versione definitiva dichiarata il 6 luglio e poi resa in udienza, giovedì pomeriggio: “Venni svegliata nella notte da un forte botto che veniva dall'esterno, guardai fuori dalla finestra e in giro per casa, accorgendomi che mio marito, che di solito dormiva sul divano, non era presente dentro. Per questo mi preoccupai per una persona mancante in casa e lo chiamai. Il telefono, però, squillò in casa, si trovava attaccato al caricabatterie, mentre – dopo essere andata in bagno – ho chiamato anche il secondo numero, trovandolo spento. Essendomi nel frattempo rasserenata, sono tornata a letto, ho usato un po' il cellulare su Facebook e nel dormiveglia ho sentito girare le chiavi nella porta di casa e mi sono detta 'E' rientrato, a posto'”.

Chiese al marito il giorno dopo dove era stato? “Mi ha detto che doveva aggiustare un pezzo della sua macchina, nel garage, poi l'ha presa per provarla dopo la riparazione con un giro in paese. Non mi ha detto dove è andato”. E alla domanda della pm se affacciandosi alle finestre per il forte rumore esterno ha guardato anche al garage: “Non ho verificato se era in garage, ma aveva l'abitudine di starci”, ha risposto Marchi alla tempesta di domande su questo punto arrivate dalla pm e dall'avvocato di parte civile Max Starni.

E sulle annose diatribe coi fratelli come interveniva la moglie di Daniele Severi? “Mi chiamavano per chiedermi di far curare mio marito, l'hanno accusato di tante cose in quel periodo tra cui di aver spinto sua madre, ma io sono convinta che non sia stato lui. Non vedevo mio marito come dipinto dai fratelli, gli facevano dei dispetti, come per esempio il taglio delle piantine. Poi avevo altri pensieri per problemi miei e dissi a mio marito che volevo stare fuori da queste questioni. Anche quando ci fu il testamento del padre gli dissi anche non ne voglio sapere niente”. Altre domande hanno riguardato le liti coi vicini di casa, in un video si vede che sarebbe partito anche uno sputo: “Ci sono stati attriti con i vicini, ma poi si sono chiariti”.