Omicidio Severi, alla vittima 259mila euro dall'assicurazione per un incendio: "Ma i suoi conti erano in rosso"

Ha voluto dire la sua in più occasioni, alzandosi in piedi per fare le sue puntualizzazioni: la procedura processuale le chiama “spontanee dichiarazioni” e sono quelle che ha fatto Daniele Severi, alla sbarra con l'accusa di omicidio del fratello Franco Severi, nel corso dell'udienza di giovedì in Corte d'Assise (presidente Monica Galassi). In un caso Severi non è riuscito a terminare la sua dichiarazione, interrotto dal suo stesso pianto.

L'udienza ha visto scandagliare la vita lavorativa dell'imputato e i conti correnti della vittima, per gettare altra luce sulla morte e decapitazione di Franco Severi, trovato ucciso il 22 giugno del 2022 in una scarpata laterale della casa colonica del podere di Ca' Seggio (Civitella). Per l'omicidio dell'agricoltore 52enne di Civitella, il fratello Daniele, ex autista di ambulanze in pensione, è considerato dalla Procura della Repubblica di Forlì (pm Federica Messina) l'unico autore.

I soldi dell'assicurazione per gli incendi al podere

Uno dei principali misteri delle vicende famigliari dei Severi sono i diversi e rovinosi incendi che si sono susseguiti in pochi anni nel podere di Ca' Seggio. Per l'imputato Daniele Severi era il fratello stesso ad appiccare il fuoco per frodare l'assicurazione (tanto che era andato anche alla Guardia di Finanza per denunciarlo), per Franco invece l'autore sarebbe stato il fratello Daniele sia per danneggiare la sua azienda agricola, sia per fargli ricadere addosso il sospetto di frode.

Dall'esame dei tre conti correnti intestati a Franco Severi e alla sua azienda agricola è emerso che come risarcimento arrivarono dalla compagnia di assicurazione 259mila euro nel 2016, mentre un'ulteriore somma da 382mila euro venne congelata nel 2018 dalla stessa compagnia perché non “era provata l'accidentalità”.

“Conti in rosso”

E dall'esame del luogotenente dei carabinieri Gianluca Sentinelli, in forza al Nucleo Investigativo, Franco Severi non navigava in buone acque, con i conti quasi sempre in rosso, gravati da rate di finanziamenti e grossi esborsi per macchinari e forniture. Ma scialacquava i suo averi? “No, le movimentazioni di denaro erano in gran parte legati all'attività agricola”, spiega al riguardo il carabiniere, che ha conteggiato in circa 20-26mila euro le somme in contanti che ogni anno Franco Severi prelevava per le esigenze personali, “calati però a 4-5mila euro nel 2021, in coincidenza con la morte della madre”, dice Sentinelli, e quindi probabilmente col venir meno della necessità di pagare una badante.

Ma come andava l'azienda agricola, ci guadagnava Franco Severi? E' la domanda che pone poi l'avvocato Massimiliano Pompignoli (che difende Daniele Severi assieme all'avvocata Maria Antonietta Corsetti). “A guardare questi numeri e i finanziamenti attivati, direi di no”, è la risposta. “La liquidazione dell'assicurazione è stata manna dal cielo...”, chiosa Pompignoli.

Il telo sul sedile di guida

L'udienza, tramite la lunga deposizione del capitano Gino Lifrieri, comandante del Norm di Meldola, ha permesso di fissare nuovamente gli spostamenti dei due protagonisti della vicenda nei due giorni della morte e della scoperta del cadavere. E tramite diverse telecamere, pubbliche e private, tra Forlì e Cusercoli (con una diramazione in via Maglianella, dove si trova l'attrezzaia in uso a Daniele), i carabinieri ricostruiscono gli spostamenti dell'imputato.

Si parte il 21 giugno, alle 9.23 quando la Fiat Panda di Daniele Severi transita sotto il varco targa system di Carpena, per passare poi davanti al distributore IP di Cusercoli alle 10.05. Poco dopo un percorso contrario: alle 10.55 viene ripreso dalle telecamere dell'ingresso dell'azienda “Poderi dal Nespoli” tornare a valle. Il giorno dopo, il 22 giugno, la Panda transita in via Maglianella alle 10.02 verso l'attrezzaia e alle 12.15 ritorna indietro, dopo circa 2 ore. E il pomeriggio? Nuovo viaggio nella zona del podere di famiglia: alle 15.40 viene immortalato salire a monte alla “Poderi dal Nespoli” e scendere a valle alle 16.35. La sera? Ancora movimenti in auto: alle 20.19 va verso l'attrezzaia in via Maglianella e 20.48 torna indietro ma senza più il portapacchi sul tetto.

Ma la sera del 21 giugno, domanda l'avvocato difensore Pompignoli, riferendosi al periodo presunto dell'omicidio di Franco Severi? “Non abbiamo registrato spostamenti dalle telecamere, ma c'è un'altra strada secondaria...”, rileva Lifrieri. Franco Severi, la vittima, invece viene immortalato per l'ultima volta alle16 del 21 giugno quando anche lui lascia il distributore di benzina IP di Cusercoli.

In alcuni fotogrammi la Fiat Panda di Severi, riconoscibile per l'assenza di un pezzo laterale del paraurti, sembrerebbe presentare anche una copertura del sedile di guida, che poi non sarà più trovata. Proprio su questa copertura si appunta a più riprese l'interesse dalla presidente della Corte Monica Galassi, che sentendo un'altra testimone, collega di lavoro dell'imputato, scandaglia le procedure in uso sulle ambulanze (di cui Severi è stato per oltre vent'anni autista), dove sono in dotazione questi dispositivi, utilizzati durante il Covid per proteggere i sedili da contaminazioni di aerosol. Pure l'avvocato di parte civile Max Starni con la stessa testimone approfondisce i dispositivi di protezione individuale presenti sulle ambulanze come guanti, camici monouso e teli.

E per quanto riguarda la parte mancante del fascione nero laterale della Panda, ultima propaggine del paraurti? “Quando il 25 giugno Franco Severi venne in caserma per un interrogatorio si presentò con la Panda, ma con una bomboletta spray di colore nero era stata coperta la mancanza del pezzo di paraurti, lo verificai andando a controllare nel parcheggio....”, conclude Lifrieri.

Resti animali negli slip di Franco Severi

La difesa infine si è focalizzata su due batuffoli di pelo animale, probabilmente di cinghiale, repertati sui due slip indossati da Franco Severi e ritrovati arrotolati alla caviglia del cadavere, che a parte quegli indumenti era nudo. Come ci sono arrivati lì? Rileva l'avvocata Corsetti.