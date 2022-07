Omicidio Severi, il fratello si difende paventando il complotto: "Mai visti quei guanti nella mia auto"

“Sembra quasi un'indagine unidirezionale, Daniele Severi è stato individuato dai fratelli come l'autore del delitto e ci si è buttati a capofitto solo su di lui”: è la posizione che assume la difesa del 63enne accusato dell'omicidio di Franco Severi, rappresentata dall'avvocato Massimiliano Pompignoli, che affianca la collega Maria Antonietta Corsetti del Foro di Frosinone. Il gip Giorgio Di Giorgio ha convalidato il fermo e disposto la custodia al carcere della Rocca. Come movente ci sarebbe il fatto che tra i due fratelli c'erano forti screzi da anni, culminati per esempio, in un'accusa mossa da Daniele Severi nei confronti del fratello, di aver appiccato il fuoco alla sua azienda agricola per incassare i soldi dell'assicurazione, accuse da cui Franco Severi era uscito assolto.

I legali sono stati intervistati dalla trasmissione di Raiuno “Estate in diretta”, che sta seguendo il caso di Forlì. Se per Corsetti l'indagato “affronta con forza gli interrogatori”, per l'avvocato Pompignoli Daniele Severi sostiene di essere vittima di una sorta di complotto. E' quanto emerge quando sostiene che, per quanto riguarda la piccola macchia di sangue di Franco sulle scarpe, questa sarebbe stata versata in un vecchio litigio e non durante un omicidio. Ma soprattutto quando ha spiegato di non sapere niente dei guanti sporchi del sangue del fratello ritrovati nel vano motore della sua auto, e di non averli mai visti. I guanti, tuttavia, spiega la difesa, non presentano tracce del Dna di Daniele Severi, in altre parole non li avrebbe mai indossati. Una tesi che fa balenare che qualcuno possa averli messi lì di proposito, per “incastrarlo”.