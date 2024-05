Omicidio, la famiglia di Daniele Severi: "Mai viste rabbia e aggressività. Coi fratelli ha sempre fatto valere il suo senso di giustizia"

“Vogliamo far sentire la nostra voce di affetto di vicinanza al nostro babbo e marito. Quanto ci è accaduto è un lutto, che ha sconvolto le nostre vite. Lavoriamo a contatto con la gente, siamo conosciuti a Meldola, riceviamo tanta solidarietà”: a prendere la parola per dire la loro sono stati i famigliari dell'imputato, la moglie Monia Marchi e i figli Sara, Samuele e Simone, dopo la requisitoria del pubblico ministero Federica Messina, in cui ha chiesto l'ergastolo per Daniele Severi. La prossima settimana ci sarà il verdetto di primo grado della Corte d'Assise nel processo per la morte e la decapitazione di Franco Severi, trovato ucciso a Seggio di Civitella il 22 giugno 2022.

Accolti nello studio legale dell'avvocato difensore Massimiliano Pompignoli, i famigliari hanno incontrato i giornalisti per ribadire la loro versione, considerato che il processo inevitabilmente è andata a fondo nelle dinamiche famigliari. E a tutti e quattro preme sottolineare che Daniele Severi “è stato un babbo e un marito presente in famiglia, un 'orso' se vogliamo, ma mai una persona cattiva o che non cerchi di fare il bene degli altri, magari sbagliando”.

Spiega la moglie Monia Marchi: “E' emerso che abbiamo venduto la casa, ed è stata posta come se volessimo portare via qualcosa a qualcuno che crede di averne diritto. Ma per noi fin dai primi giorni non è stato più facile vivere lì. Mi resta l'immagine delle auto dei carabinieri che la circondavano per la prima perquisizione. Era giusto che la facessero, ma bisogna mettersi nei panni di chi l'ha subita. E' stata violata una casa dove tutti e 5 avevamo ricordi, non potevamo più viverci”. La famiglia spiega ora di essere andata in un'altra abitazione della famiglia di Marchi, così da avvicinarsi all'anziana nonna da accudire con una malattia degenerativa.

Sullo sfondo, ammettono anche i figli, c'è la necessità di coprire dei costi. Lo spiega la figlia Sara: “Il processo ha dei costi molto alti tra legali, consulenti. Mi domando chi non è in grado di coprire questi costi dove va a finire?” e cita diversi casi di ingiusta detenzione, come la famiglia Severi ritiene che sia la custodia cautelare in cui si trova da quasi due anni Daniele. Quindi l'affondo: “Le piste alternative non le può trovare la difesa, le indagini dovrebbero essere terze e imparziali”.

Una parte della requisitoria della pm Messina si è proprio focalizzata sul contesto famigliare, con argomentazioni non solo penali, ma anche “sociologiche”, per esempio parlando di “un crescendo di rabbia ingestibile da Daniele con le sue sole forze, abbandonato dalla famiglia e dalla psicologa”, prospettando anche che sia stato lasciato solo di fronte ad un trauma, un grave incidente stradale nel 2013 che lo avrebbe poi portato a vedere il rapporto con il podere di famiglia comeun ossessione. Nella prospettazione della Procura il rifiuto, per lui inaccettabile, ad essere accolto nel podere una volta andato in pensione lo avrebbe mosso all'omicidio (con dinamiche psicologiche simili a quelle dei casi di femminicidio).

Ma senza entrare nel merito di quello che per la procura è un movente, la famiglia respinge questa versione. “Rabbia e aggressività? In famiglia non è mai successo. Daniele è sempre stato un po' 'orso', ma affettuoso. Non ha mai visto questa aggressività neanche chi l'ha frequentato. L'ho lasciato con il mio figlio piccolo, l'avrei fatto se fosse aggressivo? Non ha mai alzato le mani contro di noi”, dice la figlia Sara. Ed ancora: visti i rapporti tesi con i fratelli non lo si poteva semplicemente consigliare di lasciar perdere, di non cercare contatti, di non salire al podere, anche se riteneva di aver ragione? “Perché fermare una persona che seguiva il suo senso di giustizia? - replica il figlio Simone -. Per far valere le sue ragioni è sempre passato tramite denunce e avvocati”.

Ma se non si allontanava da quel podere di Seggio, continua la famiglia, era perchè “per lui era la sua famiglia, i suoi fratelli, sono cresciuti lì, erano molto uniti, chiusi... e se aveva dissidi con Romano e Milena, invece Franco lo rispettava, per nostro babbo era 'quello che lavorava la terra'”, spiegano i figli. E conclude Simone: “Quando morì il nonno glielo chiesi in camera mortuaria perché non lasciava perdere questa storia, visto che i suoi fratelli non lo volevano... Mi rispose che, avendo una certa età, non voleva lasciare un'ingiustizia impunita a noi che venivano dopo”.

La Procura, infine, ha censurato una linea difensiva gestita direttamente dall'imputato secondo cui sarebbe vittima di un complotto (ha sempre sostenuto che i guanti insanguinati glieli avrebbero messi in macchina gli stessi carabinieri, per esempio). Sul punto i famigliari, che lamentano carenze investigative, dicono: “Non puntiamo il dito contro nessuno, a noi interessa solo veder riconosciuta la sua innocenza – spiega Sara -. Ma qualcosa è accaduto. Esprimiamo dei dubbi”. Ma aggiunge Samuele: “E' una persona che è in carcere da innocente da quasi due anni, si può anche andare giù di testa...”. E concludono: “Abbiamo estrema fiducia nei giudici. D'altronde che possiamo fare?”.