Omicron arretra, ma l'Ausl tiene alta la guardia: "Non siamo ancora fuori dalla pandemia"

Dopo quattro settimane di aumento si registra per la terza settimana una diminuzione dei nuovi casi sia in termini assoluti che percentuali. E' quanto emerge dal bollettino settimanale dell'Ausl Romagna sull'evoluzione dell'epidemia da covid-19, riferita alla settimana dal 7 al 13 febbraio. Nella settimana di riferimento, si sono registrate 9.577 positività (28.7%) su un totale di 33.318 tamponi (molecolari e antigenici), 7.184 in meno rispetto alla precedente informativa. Nel dettaglio, il Forlivese è passato da 2.972 a 1.471, il Cesenate da 3.317 a 1.740, il Riminese da 5.174 a 3.041 e il Ravennate da 5.298 a 3.325. In calo anche il tasso d’incidenza totale dei nuovi casi negli ultimi sette giorni ogni 100.000 abitanti in tutti i distretti dell'Ausl Romagna. Nel Forlivese è di 755 nuovi positivi ogni 100mila abitanti.

Anche per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto di pazienti affetti da Covid, si registra un lieve calo rispetto alla settimana precedente. In totale sono ricoverati 331 pazienti, di cui 19 in terapia intensiva. In flessione i numeri di lutti, dal picco di 79 nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio a 65, 14 dei quali nel Forlivese (il dato più alto nel Riminese, 27, seguito dal Ravennate con 16 e il Cesenate con 8). Si registra un solo focolaio nelle strutture residenziali a fronte dei sette della settimana precedente. In miglioramento anche la situazione riguardante i dipendenti dell’Ausl (e in convenzione), sospesi perché non vaccinati: da 203 a 183, di cui nove convenzionati (nel Forlivese restano sospesi 30 operatori e 5 convenzionati, l’1,1% sul totale dei lavoratori dell’Ausl Romagna).

Commenta Mattia Altini, direttore sanitario di Ausl Romagna: "Anche in Romagna ci stiamo dunque avviando verso una situazione decisamente favorevole, ma non possiamo ancora abbassare la guardia poiché non siamo ancora fuori dalla pandemia. E’ quindi importante procedere con cautela, continuando a prestare attenzione anche e soprattutto attraverso i nostri comportamenti individuali". Conclude Altini: "Non dobbiamo mai dimenticare che se stiamo andando verso la normalità è grazie al vaccino, il nostro strumento di difesa più importante per limitare i danni causati dal virus. Ecco perché il nostro impegno sul fronte vaccinale prosegue senza interruzione. L’obiettivo ora è quello di aumentare la copertura vaccinale soprattutto nei bambini in età scolare , che ricordiamo possono accedere ai punti vaccinali per ricevere la somministrazione in qualunque momento, senza necessità di prenotazione. Occorre insistere e velocizzare affinché anche i più giovani non ancora immunizzati si vaccinino, per il loro bene e per il bene di tutti noi" .

