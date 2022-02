Omicron, la curva dei contagi: ancora oltre 7mila forlivesi a casa col covid, ricoveri in calo

Il covid-19 continua a circolare, ma la curva dei contagi si abbassa sempre di più. A lunedì nel Forlivese si contano 7.671 positivi, 575 dei quali non residenti nel nostro territorio. Il numero dei ricoverati è sceso da 56 a 47, con un solo paziente in terapia intensiva. Sono invece 7.624 i casi attivi in isolamento domiciliare, 2.180 in meno rispetto al 7 febbraio. Nell'ultima settimana ci sono stati 14 lutti, che aggiorna il totale dei decessi riconducibili al virus dall'inizio dell'epidemia a 615. In settimana i guariti sono stati 3.766 guariti (46.677 dall'inizio dell'epidemia). Dall'inizio dell'epidemia vi sono stati 54.963 casi in tutto il Forlivese, mentre in provincia 119.490, con 1.145 morti. Lo scenario aggiornato a lunedì vede in provincia 91 ricoveri (tre in terapia intensiva) e 13.431 persone in isolamento domiciliare.