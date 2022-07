Over 60, corsa alla quarta dose: già oltre 600 prenotazioni nel Forlivese. Ecco la mappa dei contagi

Sono 3.955, di cui 627 nel comprensorio di Forlì, le prenotazioni fatte per la somministrazione della quarta dose del vaccino anti-Covid, nella prima giornata dedicata anche agli over 60. Le prenotazioni sono aperte a tutti i cittadini a partire dai 60 anni di età - una platea di circa 850mila persone - e quelli con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti o preesistenti, dai 12 anni compiuti in su (quindi nati a partire dal 2010). Quanto ai contagi, sono 983 in provincia, 448 nel Forlivese, ma non si registrano decessi. In Emilia-Romagna si sono registrati 9.685 casi in più rispetto a martedì, su un totale di 25.618 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.931 molecolari e 14.687 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 37,8%.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 47 (+1 rispetto a martedì, +2%), l’età media è di 63,4 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.427 (+37 rispetto a martedì, +3%), età media 75,5 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza, 4 a Parma, 3, 3 a Modena, 14 a Bologna, 3 a Imola, 5 a Ferrara, 3 a Ravenna (+1), 4 a Forlì (invariato), 3 a Cesena (invariato) e 4 a Rimini (invariato).

Contagi

L’età media dei nuovi positivi di mercoledì è di 47,7 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 2.165 nuovi casi seguita da Modena (1.127), Reggio Emilia (1.156), Ravenna (956), Ferrara (929), Parma (881), Rimini (860), Cesena (535), Forlì (448), Piacenza (373) e, infine il Circondario Imolese con 255 nuovi casi di positività. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 82.378 (+5.146). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 80.904 (+5.108), il 98,2% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 4.526 in più rispetto a marte e raggiungono quota 1.560.352. Purtroppo, si registrano 13 decessi, che aggiorna il totale a 17.227.

La situazione nel Forlivese

La situazione nel comprensorio di Forlì vede 3.192 casi attivi, così distribuiti: 146 Bertinoro, 111 Castrocaro, 53 Civitella, 19 Dovadola, 2.070 Forlì, 279 Forlimpopoli, 28 Galeata, 172 Meldola, 73 Modigliana, 6 Portico e San Benedetto, 127 Predappio, 4 Premilcuore, 38 Rocca San Casciano, 46 Santa Sofia e 20 Tredozio.