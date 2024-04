Temperature in picchiata, è stata una notte da brividi: il sindaco dispone la riaccensione degli impianti di riscaldamento

Fino al 29 aprile chi vorrà potrà riaccendere i termosifoni. L'ondata di freddo che sta investendo la Romagna in queste ore, e che ha riportato la neve in Appennino, ha indotto il sindaco Gian Luca Zattini a firmare un'ordinanza che permette la riaccensione facoltativa degli impianti di riscaldamento. Nella nottata tra lunedì e martedì la colonnina di mercurio è scesa fino a 5,6°C in città, mentre la massima non è andata oltre i 9,2°C. E temperature minime al di sotto dei 10°C sono attese anche nei prossimi giorni.

Per questo motivo, si legge nell'ordinanza del primo cittadino, "in deroga al periodo di riscaldamento previsto per la stagione termica 2023-2024, è disposta la possibilità di riaccensione degli impianti di riscaldamento a servizio di tutti gli immobili pubblici e privati, nell’ambito del territorio comunale, dal 22 aprile e fino al 29 aprile compreso, per una durata massima di 7 ore giornaliere, con una temperatura massima di 19°C". Lunedì sono stati invece riaccesi gli impianti di riscaldamento delle scuole di competenza comunale di ogni ordine e grado e quelli del liceo “G. B. Morgagni” e dell’Istituto Professionale “Ruffilli”.