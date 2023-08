Allarme furti: svaligiate tre abitazioni lasciate vuote per le ferie in due condomini confinanti

Il mese di agosto ha visto una recrudescenza dei furti in abitazione. Desta allarme, in particolare, quando i ladri nel giro di pochi giorni colpiscono più appartamenti di uno stesso condominio, oppure case vicine, non avendo timore di tornare nello stesso posto. Come sta succedendo in particolare nella zona della coop di via Curiel, a Forlì. E' qui che nell'ultima settimana ignoti ladri hanno fatto visita a ben tre abitazioni, di cui due nello stesso condominio, al secondo e al terzo piano.

Il primo furto è avvenuto nella zona di via Anna Frank quando i proprietari di casa erano assenti per una breve vacanza tra venerdì e martedì scorsi: la porta blindata era stata chiusa a doppia mandata, ma al loro ritorno i proprietari hanno trovato il portoncino non forzato, ma comunque aperto. I ladri, approfittando dalla lunga assenza, hanno rovistato dappertutto, buttando all'aria cassetti, armadi, suppellettili, vestiti e lasciando molto caos. Si sono portati via diversi valori, tra soldi, ori, profumi e borsette. Non hanno invece toccato gli apparecchi elettronici.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri. I ladri potrebbero aver utilizzato una sorta di passpartout, nonostante la blindatura della porta. E purtroppo l'episodio si è ripetuto, pochi giorni dopo, in questo caso al piano immediatamente superiore, con i ladri che hanno smontato il nottolino della porta e sono entrati in casa, nonostante fosse periodicamente sorvegliata da un famigliare dei proprietari. Un terzo furto, invece, è avvenuto negli stessi giorni con la stessa modalità, in un appartamento di un condominio a fianco. In tutti e tre i casi, i ladri non hanno avuto timore di attraversare parti comuni, come cancello e portone condominiale.

Le case lasciate vuote per le meritate ferie sono purtroppo prede molto facili per i “topi di appartamento”. Solo alcuni giorni fa, in un'altra zona, a San Giorgio, si sono visti nelle immagini di videosorveglianza i due ladri che cercano, in questo caso senza successo, di scardinare un portoncino di ingresso.

Nella stessa zona di via Anna Frank in questo periodo i residenti hanno potuto assistere anche all'arrivo a sirene spiegate di una pattuglia, con un tentativo di inseguimento di due soggetti che si sarebbero allontanati nel buio al Parco delle Stagioni. Una lotta spesso impari con i ladri, agili e veloci. Da diversi mesi le forze dell'ordine di Forlì non danno alcuna notizia relativa alla repressione del fenomeno dei furti in abitazione, per cui per i ladri di fatto vige una sostanziale impunità e permane alto l'allarme dei cittadini.