Open day al nido e alla scuola dell’infanzia “Primavera di Gesù” a Vecchiazzano

La scuola nido e dell’infanzia “Primavera di Gesù” a Vecchiazzano (via Veclezio 13/d) apre le porte ai bambini e alle famiglie in occasione dell’open day che si terra’ sabato 23 marzo alle 15. “E' un’opportunita’ per visitare gli spazi della nostra scuola, conoscere i servizi che fornisce e le attività educative che si svolgono - viene illustrato -. L’ampio giardino che circonda la scuola offre l’opportunità di pensare e organizzare progetti outdoor, la cucina interna “prende per la gola i bambini” garantendo ogni giorno pasti caldi e merende pomeridiane”.

“La nostra scuola punta sulla continuita’ educativa dai 3mesi ai 6 anni – viene aggiunto -. Infatti, da quest’anno la sezione nido accoglie i lattanti dai 3 mesi ai 2 anni, la sezione primavera dai 24 mesi ai 36 mesi e i bambini delle sezioni della materna piccoli, mezzani e grandi. la scuola fa parte dellaFism, federazione delle scuole materne cattoliche, infatti l’istituto e’ gestito dal parroco, che si avvale di un ufficio di segreteria e l’equipe è formata da insegnanti preparate e formate”. Per informazioni e visitare la scuola il giorno dell’open day è possibile prendere appuntamento al numero 0543/86780 oppure scrivere una e-mail primaveradigesu13d@gmail.com.