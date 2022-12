Open day al nido e scuola dell'infanzia "Primavera di Gesù"

Sabato pomeriggio, dalle 15,30, si terrà l'open day della Scuola Primavera di Gesù di via Veclezio 13-D. Per i genitori sarà l'occasione per conoscere gli spazi e i servizi che la scuola offre. "Da un ampio giardino nel quale prendono forma progetti outdoor, a una sezione dei piccoli, come quella delle apine che accoglie bambini dai 9-24 mesi, per passare alla sezione primavera dei bambini dai 24 ai 36 mesi - viene spiegato dalla scuola -. Si cresce e si nuota verso la sezione dei tre anni dei "pesciolini", per far parte dei quattro anni nella sezione dei "gattini". Infine, la sezione dei piu’ grandi, che accoglie i bambini dei cinque anni. I bambini “vengono presi per la gola” grazie alla cucina interna che prepara il pranzo e la merenda pomeridiana tutti i giorni". La scuola fa parte della Fism, Federazione delle scuole materne cattoliche. L’istituto e’ gestito da don Antonio Paganelli, che si avvale di un ufficio di segreteria della quale risponde Patrizia Paganelli, mentre l’equipe e’ formata da insegnanti preparate e formate. Per informazioni è possibile contattare il numero 0543/ 86780, consultare la pagina Facebook o il blog primaveradigesu.blogspot.com.