Open day al Polo scolastico "Santa Maria del Fiore": anche laboratori per bimbi

Un istituto con una lunga storia alle spalle, caro a diverse generazioni di forlivesi che qui sono cresciuti, Una realtà che guarda con slancio al futuro. È il Polo scolastico Santa Maria del Fiore in via Ravegnana 96, che aprirà le porte dei suoi locali per farsi conoscere dai genitori chiamati a scegliere per il prossimo anno la scuola per i figli. Avverrà sabato 13 gennaio dalle 10 alle 12 (per informazioni è possibile contattare il numero 0543.724122 o inviare una mail a segreteriangelicustodi@gmail.com).

Ad accogliere genitori e bambini vi saranno anche i piccoli e grandi scolari assieme alle maestre e alla dirigente scolastica Anna Maria Di Cicco. Per i bimbi sono previsti alcuni laboratori: “Tea time”, “Giochiamo col tangram”, “Oru kami- origami” e “Un’attività esplosiva: costruiamo un vulcano” per la scuola primaria; laboratori sensoriali di ispirazione montessoriana, “Il barattolo della calma: costruiamolo insieme” e laboratorio di scacchi. Sarà anche possibile partecipare ad un tour virtuale della scuola, accompagnato dalle parole di una maestra. A partire dalle 11:30 ci sarà un buffet preparato dalle cuoche della scuola. Il Polo scolastico è gestito dalla Fondazione Angeli Custodi, subentrata qualche anno fa alle Suore del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante, conosciute più semplicemente come le Suore di Santa Maria del Fiore. I servizi offerti sono: scuola dell’infanzia sezione primavera e scuola primaria.

"Come metodologie e strumenti didattici - afferma la dirigente scolastica Di Cicco - siamo al passo con i tempi e attenti continuità orizzontale con il territorio. Al centro del nostro operare c’è sempre il bambino e le sue esigenze. Avere inoltre alle spalle una gloriosa storia è una fonte importante a cui ispirarsi in termini di passione educativa. I genitori che verranno a visitarci con i loro bimbi saranno i benvenuti e faremo visitare loro la nostra bella struttura, dotata anche di due grandi giardini. Abbiamo il servizio mensa interno, potendo così occuparci direttamente con le nostre esperte cuoche della preparazione dei pasti. Vi è poi la possibilità della pre-scuola dalle 7:30 alle 8 e il servizio post-scuola fino alle 18".