Open day alla scuola per l'infanzia "Nadiani" a Santa Maria Nuova di Bertinoro

Nata da un “semino” piantato da Don Aldo Menghi e cresciuto negli anni, la Scuola per l’Infanzia G. Nadiani cerca ancora oggi di portare avanti la sua filosofia e il suo insegnamento. Situata in via Pablo Neruda 170 a Santa Maria Nuova di Bertinoro, è entrata oggi a far parte della Fondazione di Religione Angeli Custodi, guidata da Don Marco Muratori, Anna Maria Di Cicco e Ursula Bambini. La scuola, viene illustrato, "si distingue per l’inserimento svedese, ovvero un tipo di ambientamento partecipato che prevede che il bambino trascorra i primi tre giorni nella scuola insieme al genitore, scoprendo così, insieme, la routine che andrà a vivere il bambino".

"Le parole chiave di questa realtà sono Squadra, Semplicità, Familiarità, Valori cristiani, Uutdoor e Professionalità, tutto ben mixato da personale qualificato che ogni giorno si prende cura dei piccoli ospiti facendoli sentire come a casa e accompagna le loro famiglie giorno per giorno con metodologie e strumenti didattici al passo con i tempi, in cui il bambino e le sue esigenze sono sempre al centro del loro operato", viene spiegato. I servizi offerti per il Polo Scolastico “G. Nadiani” sono due sezioni nido 3/24 mesi, una sezione Primavera 24/36 mesi e sezioni di materna dai 3 ai 6 anni.

Presente nella struttura, il servizio mensa interno che si occupa direttamente della preparazione dei pasti e un grande parco per l’educazione all’aperto dei bambini. Dalle parole di Papa Francesco: “Gioia: questa deve essere la prima parola. Non siate mai tristi”. Sabato, dalle 10 alle 12 le porte della Scuola saranno aperte per l’Open Day, così i genitori potranno visitare la bella ed accogliente struttura accompagnati dall’equipe educativa. Per informazioni contattare il numero di telefono 0543 440003 o 3383217161 o mail segreteriangelicustodi@gmail.com