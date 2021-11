Open day alle scuole "La Nave": inglese anche per i bimbi dell'Infanzia

Sabato, dalle ore 9 alle ore 12, le scuole La Nave di Forlì apriranno le loro porte per gli open day con laboratori rivolti ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e agli alunni di quinta elementare. Gli open Dday si svolgeranno sia al Polo didattico di Via Don Francesco Ricci 3 a Coriano (dove si trovano le scuole dell’infanzia, la primaria e media) che alla scuola dell’Infanzia alla Cava in Via Badia Tedalda 21.

I genitori avranno la possibilità visitare i locali delle scuole e di incontrare la preside e le coordinatrici delle varie scuole; per la scuola primaria e media i bambini potranno partecipare ai laboratori di musica, arte, scienze e inglese per prendere confidenza con i nuovi ambienti e respirare quell’aria di accoglienza, entusiasmo e innovazione che la scuola intende comunicare.

La grande novità è che le Scuole La Nave offriranno nelle loro scuole dell’Infanzia e nella sezione a tempo prolungato della scuola primaria l’Inglese Quotidiano Geniale, in collaborazione con E.L. International Schoo. Per prenotare la propria partecipazione e avere ulteriori informazioni si potrà visitare il link presente nella home page del sito www.scuolelanave.it