Open day con imprenditori locali e mini stage: il "Vassallo" apre le porte agli studenti del futuro

L’Istituto “Angelo Vassallo”, nella rinnovata sede di viale Palmiro Togliatti 16 a Galeata, apre le sue porte agli studenti delle terze medie. L’Istituto è da sempre un punto di riferimento per l’ambito della meccanica e della manutenzione, la costante richiesta di manodopera da parte delle aziende del territorio ne denota l’importanza strategica per tutto il territorio forlivese. Durante le visite guidate, alla presenza della dirigente scolastica Maura Bernabei, saranno presentati i nuovi laboratori. Le occasioni per visitare la scuola senza prenotazione sono molte: si comincia venerdì con un open night dalle ore 20 con la presenza di alcuni imprenditori del territorio che illustreranno gli sbocchi occupazionali della scuola. Domenica 22 gennaio ci sarà l'"Open Sunday", dalle 8.30, mentre sabato 28 gennaio è programmato un open day. Sono previsti anche ministage su prenotazioni l'11, il 18 e il 25 gennaio dalle 8 alle 14, il 13 e il 20 e 26 gennaio dalle ore 8 alle ore 14. Per informazioni o prenotazione dei ministage scrivere a: g.nuzzolo@itaerfo.it e.peperoni@itaerfo.it o chiamare il numero 0543/981639.