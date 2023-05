In agenda un'altra apertura domenicale straordinaria per il rilascio dei passaporti

In programma un'altra apertura straordinaria per l’Ufficio Passaporti della Questura di Forlì e del Commissariato di Polizia Cesena. Per i residenti nella provincia, la Questura di Forlì-Cesena effettuerà una nuova apertura straordinaria (Open day), domenica 14 maggio dalle 8 alle 13. Per coloro che abitano nel comprensorio cesenate l’Ufficio Passaporti del Commissariato di Cesena effettuerà l’apertura straordinaria domenica 21 maggio con lo stesso orario e le medesime modalità. Potrà presentarsi chi ha già una prenotazione nell’agenda online e volesse anticipare l’appuntamento. Da mercoledì 10 maggio sarà quindi possibile cambiare la propria prenotazione. Occorrerà essere muniti della ricevuta di prenotazione, della documentazione necessaria per richiedere il titolo di viaggio e di quella comprovante l’urgenza.