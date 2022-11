Open day e micro-stage: l'attività di orientamento del Liceo Artistico e Musicale "Canova"

Anche quest’anno le porte del Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova di Forlì vengono aperte per permettere a futuri studenti e studentesse di conoscere la scuola che potrebbe accoglierli nel prossimo futuro. Nelle ultime settimane tantissime famiglie (oltre 150) hanno prenotato i microstage orientativi in presenza: piccoli laboratori di indirizzo grazie ai quali si scoprono gli indirizzi di studio (6 all'Artistico, Design industriale e Orafo, Arti Figurative, Scenografia, Architettura e Audiovisivo e Multimediale, oltre al Liceo Musicale - a cui si aggiunge il Corso Artistico sperimentale Quadriennale) e grazie ai quali gli studenti e le studentesse possono vedere i laboratori e gli spazi della scuola.

Tutti i docenti e la stessa dirigente scolastica Electra Stamboulis si dicono "felici del grande interesse che anche quest’anno la scuola sta riscuotendo, frutto anche degli elementi di innovazione che caratterizzano la scuola che dal 2019 al 2022 ha visto le classi passare da 24 a 32 nel giro di tre anni". Sabato si terrà il primo di tre open day online e già i posti disponibili sono tutti prenotati; in quella sede verrà mostrata anche la nuova veste grafica con cui la scuola si presenta al pubblico: un’idea concettuale che sfrutta l’immagine di una farfalla ispirata all’elemento della scultura Amore e Psiche stanti del Canova.

"La farfalla come simbolo della passione per la bellezza, dell’impegno verso il miglioramento, immagine che rappresenta il risultato di un percorso impegnativo, esattamente come l’idea didattica e formativa che risiede alla base dei percorsi proposti dal Liceo Canova", spiega Stamboulis. La scuola è molto attiva anche sui diversi canali mediatici, sito internet e social network, in cui è possibile rimanere aggiornati per le date dei prossimi Open Day (16 dicembre e 21 gennaio) e su tutte le iniziative curricolari ed extracurricolari che caratterizzano i tre percorsi liceali proposti: Artistico tradizionale, Artistico quadriennale (a numero programmato), Musicale (a numero programmato).