Il Liceo Classico apre le porte ai ragazzi delle medie per il primo open day. E su Facebook le interviste di "100 e maturi" di ForlìToday

Sabato alle 15 il Liceo Morgagni di Forlì aprirà le porte ai ragazzi delle scuole medie per il primo open day che, con grande soddisfazione del dirigente scolastico Marco Lega e della professoressa Patrizia Pedaci, responsabile dell'orientamento in entrata, ha già registrato il tutto esaurito. Sono in programma altri due appuntamenti mercoledì 14 dicembre alle 20,30 e Sabato 14 gennaio alle 15. Il professor Lega accoglierà le famiglie e gli studenti in aula Icaro 1 e sarà coadiuvato dalla Commissione orientamento presieduta dalla professoressa Patrizia Pedaci.

Saranno illustrati i quattro percorsi liceali attivati (Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale), i progetti caratterizzanti e le relative offerte formative. "Una novità per questo anno scolastico - spiega Pedaci - è quello di far fare da ciceroni agli studenti delle classi 4° e 5° che, dopo la presentazione generale, accompagneranno i ragazzi nella visita ai laboratori, alla biblioteca, alle aule, agli spazi per l’integrazione, mentre i docenti dei vari indirizzi resteranno a disposizione per eventuali domande o chiarimenti".

E’ inoltre possibile iscriversi alle lezioni aperte (https://www.morgagni.cloud/visualizza_03.asp?id=2003) per tutti gli indirizzi. "Qualora i posti fossero pochi - sottolinea Pedaci - saremo pronti ad attivare altre giornate per dare la possibilità a tutti i ragazzi che lo desiderano di venire a sperimentare la nostra ricca offerta formativa”. Sul sito di istituto, nella sezione "Orientamento in entrata" (https://www.morgagni.cloud/visualizza_03.asp?id=1743) sono pubblicati tutti i materiali informativi relativi ai quattro percorsi liceali ed è presente una sezione ad hoc per il progetto EsaBac che, oltre alla maturità linguistica, consente di conseguire il diploma Baccalauréat francese.

Infine, come già dallo scorso anno, si può consultare la pagina “Rifarei il Morgagni perché….": uno spazio dedicato alle parole degli ex studenti del Liceo che raccontano la propria esperienza e che contiene una raccolta delle interviste della maturità degli ultimi 2 anni pubblicate da Forlitoday. Tutte le informazioni sul Liceo Classico G.B. Morgagni di Forlì si trovano su www.morgagni.cloud