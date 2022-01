Meldola, open day al nido Pulcino. I piccoli avviati già in tenera età alla lingua inglese

Giovedì, dalle 16 alle 19, si svolgerà su appuntamento e nel rispetto delle misure di prevenzione covid l'open day dell'asilo nido comunale "Il Pulcino". Lo staff educativo accoglierà i genitori che vorranno visitare gli spazi della struttura, per conoscere gli ambienti nei quali i piccoli intraprenderanno il proprio percorso socio educativo e le proposte loro dedicate. Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore Jennifer Ruffilli ricordano che "la strategia educativa del nido è improntata sul metodo dell'outdoor, privilengiando gli spazi all'aperto, e che il nido si caratterizza per l'attenzione al piano narrativo e allo sviluppo delle competenze linguistiche sin dai primi mesi di vita". Concludono: "Siamo fieri di essere parte del progetto regionale "Sentire l'inglese" che offre ai più piccoli la possibilità di avvicinarsi alla lingua inglese a partire dalla prima infanzia". Per informazioni: tel 0543.493289, http://nidoilpulcino.wordpress.com.