La questura pronta a dare un'altra sforbiciata alle liste di attesa per il passaporto: nuovo open-day domenicale

In programma un nuovo open day della Questura di Forlì-Cesena per dare una risposta celere ai tanti cittadini che sono in lista di attesa per il rilascio del passaporto. Domenica 26 febbraio, dalle 8 alle 13, l’Ufficio Passaporti della Questura di Forlì e del Commissariato di Cesena effettueranno, per i residenti nella provincia, la terza apertura straordinaria per la consegna del documento. A Forlì, in corso Garibaldi 116, e a Cesena in via Don Minzoni 350, saranno accolte rispettivamente fino a 200 e 80 richieste.

Gli interessati, da mercoledì 22, potranno accedere all’agenda on-line nella finestra “apertura straordinaria” e fissare l’appuntamento a domenica 26. Anche coloro che hanno già una prenotazione sull’agenda on line e volessero anticipare l’appuntamento potranno accedere all’open day, nelle modalità sopra illustrate. In Questura e al Commissariato occorrerà presentarsi muniti della ricevuta di prenotazione e della documentazione necessaria per richiedere il titolo di viaggio.

Come è noto, le liste di attesa (dovute in gran parte del nuovo sistema online di prenotazione, centralizzato a livello ministeriale) stanno causando notevoli ritardi: in molte questure d'Italia il sistema non dà neanche più la possibilità di prenotarsi dato l'eccessivo allungamento dei tempi, mentre in quella di Forlì-Cesena, per chi si prenotava nel mese di gennaio si otteneva un posto non prima di maggio. ForlìToday aveva anche pubblicato una lettera-sfogo di un ricercatore che rischiava di perdere l'occasione di un invito come relatore in un convegno tecnico a Londra, proprio per i tempi lunghi per ottenere il documento valido per l'espatrio.

Il precedente open day

Nel precedente open day – quando la questura di Forlì-Cesena ha aperto le porte intorno alle 8 di mattina, il personale era organizzato per il rilascio di 120 passaporti, in notevole aumento rispetto all'open-day di dicembre, quando si presentarono in questura solo 38 utenti. Complice anche la maggiore pubblicizzazione dell'open-day alla fine si sono presentati in questura più del doppio dell'afflusso previsto, vale a dire 241 persone. Notevole l'afflusso anche al commissariato di Cesena, con 123 richiedenti. In quella sola domenica, quindi, la Questura ha dato una 'sforbiciata' di 364 richieste di passaporto, che sono in gran parte altrettanti posti che si sono liberati nella lista di attesa, con un beneficio quindi per altrettante persone che si sono avvalse dei canali ordinari, vale a dire la prenotazione nei giorni feriali, dando così risposta a più di 700 cittadini. Non sono mancati i ringraziamenti degli utenti. A determinare le attuali liste di attesa concorrono diversi fattori: il primo è l'aumento della richiesta, dato che ora il passaporto è necessario per accedere nel Regno Unito (questa destinazione rappresenta da sola circa il 40% della domanda), in secondo luogo il sistema automatico di prenotazione si sta rivelando troppo rigido, consentendo solo 35-50 pratiche al giorno prenotabili negli uffici di Forlì.