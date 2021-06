Open day vaccinale nel weekend: prenotazioni già esaurite in tutta la Romagna in poche ore

Sold out in pochissime ore. Sono già andate esaurite le prenotazioni per le due serate vaccinali straordinarie in programma sabato e domenica con il vaccino Janssen (Johnson & Johnson) nei 4 punti vaccinali provinciali (Rimini- Fiera; Forli-Fiera; Ravenna-Pala De Andrè e Cesena-Fiera). Gli utenti che sono riusciti a prenotarsi giovedì mattina attraverso i consueti canali Cup-Farmacup e Cuptel riceveranno la somministrazione del siero in un'unica dose. Per il territorio di Forlì sono state messe a disposizioni 400 dosi, 200 per ciascuna serata. L'open day avrà inizio alle 19.30 sia nelle giornate di sabato che di domenica. All'appuntamento si dovrà presentare quindi solo chi è riuscito a prenotarsi. Con questa organizzazione messa in campo dall'Ausl Romagna saranno evitate le problematiche viste a Bologna.

La campagna vaccinale continua

Nel frattempo gli oltre 50mila cittadini over 40 (le classi dal 1972 al 1981) che si erano candidati sul portale regionale, hanno avuto la possibilità di prenotarsi ricevendo un sms personale prima del 4 giugno, data in cui gli over 40, come da indicazioni regionali, potranno liberamente prenotarsi attraverso i consueti canali Cup, Farmacup, Cuptel e Cupweb.

Da lunedì 7 giugno si parte, come da indicazioni della struttura commissariale nazionale, con la prenotazione per tutti coloro che fino ad oggi non avevano potuto ancora richiedere la vaccinazione: entro venerdì 18 giugno tutti gli emiliano-romagnoli tra i 12 e i 39 anni (cioè i nati dal 2009 al 1982) potranno prenotare la propria vaccinazione con le consuete modalità (dai Cup al Fascicolo sanitario elettronico passando per le farmacie e le linee telefoniche dedicate), ricevendo data, ora e luogo del loro appuntamento per la somministrazione. Si procede per fasce di età, con le prenotazioni che si aprono in maniera scaglionata ogni due giorni: 7 e 8 giugno sarà la volta di chi ha tra i 12 e i 19 anni; 9 e 10 giugno tocca ai 35-39enni; 11, 12 e 13 giugno spazio alla fascia 30-34; 14 e 15 giugno sono i giorni per chi ha tra i 25 e i 29 anni e infine dal 16 al 18 giugno si chiuderà con i 20-24enni.

Per prenotare si possono utilizzare i consueti canali disponibili: recarsi agli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (Cup), o nelle farmacie che effettuano prenotazioni Cup; online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App Er Salute, il CupWeb (www.cupweb.it); oppure telefonando ai numeri previsti nella Usl di appartenenza per la prenotazione telefonica (per l'Ausl Romagna 800002255). All’atto della prenotazione, al cittadino vengono comunicati data, ora, luogo dove recarsi e tutte le ulteriori informazioni necessarie. Per prenotarsi non serve la prescrizione medica: bastano i dati anagrafici - nome, cognome, data e comune di nascita - o, in alternativa, il codice fiscale.