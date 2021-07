Open day per gli over 60, vaccino monodose Johnson & Johnson: aperte le prenotazioni

Promuovere e incentivare l’adesione degli over 60 alla campagna vaccinale. Con questo obiettivo l’Ausl Romagna organizza venerdì 9 luglio, a partire dalle ore 19.30, nelle principali sedi vaccinali di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, un open day straordinario con vaccino monodose Johnson&Johnson rivolto ai cittadini di età pari o superiore ai 60 anni che, attraverso prenotazione, potranno così immunizzarsi contro il virus con una sola dose vaccinale. E’ possibile già prenotarsi tramite sportelli Cup dell’Ausl, Farmacup o telefonando al Cuptel al numero 800002255.

Per il territorio forlivese l'hub di Forlì in via Punta di Ferro 2 sarà quello di riferimento. Complessivamente le dosi a disposizione su tutta l’Azienda saranno 1900. Inoltre, per facilitare e sensibilizzare ulteriormente la popolazione over 60 a vaccinarsi, anche gli ultrassessantenni che si prenotano in questi giorni per ricevere la somministrazione nelle normali giornate di apertura di tutte le sedi vaccinali, potranno vaccinarsi con il vaccino monodose Johnson&Johnson e concludere il ciclo vaccinale in una unica seduta, senza dover fare il richiamo.