Per ricordare l'alluvione gli studenti si incontrano al Palaromiti. Donata un'opera di Delio Piccioni

Si è tenuta venerdì mattina, nell'ambito delle celebrazioni per il primo anniversario dell'alluvione, la donazione di un'opera d'arte. Al Palazzetto dei Romiti di via Sapinia 40, epicentro del sistemia di soccorso alla popolazione dei Romiti, gli studenti dell’Istituto Comprensivo 5 “Tina Gori” nel quale studiano giovani dei Quartieri Cava, Villanova e Romiti si sono ritrovati per un giorno di ricordo. Nell’occasione verrà presentata un’opera artistica realizzata dall’artista, vittima dell’alluvione, Delio Piccioni.