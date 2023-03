Un’Opera al Mese, al Fabbri è ancora sold out. Il sindaco: "Formula vincente che piace alla città"

Cambia la location, ma non il risultato. La rassegna promossa dall'Assessore alla Cultura Valerio Melandri, e ideata dal Dirigente Stefano Benetti in collaborazione con l'Associazione Amici dei Musei, continua a fare il pienone e si conferma tra le iniziative più amate dai forlivesi. Dieci appuntamenti, dieci sold out. All’apertura del teatro domenica pomeriggio c’era già gente in fila, in attesa di poter ammirare dal vivo il pregevole dipinto di Fortunato Depero "Tornio e telaio" del 1949 proveniente dalla Collezione Verzocchi di Palazzo Romagnoli,

Per il sindaco Gian Luca Zattini "la risposta della città è stata ancora una volta straordinaria. Il nostro teatro ha una capienza di 550 persone. Domenica c’era la fila fuori ancor prima dell’orario di inizio della relazione di Federico Zanoner. Ai tanti prenotati, si sono aggiunte centinaia di persone all’ultimo minuto, stimolate dal format vincente, dall’ingresso gratuito e da un modo diverso e più coinvolgente di parlare d’arte e di cultura".

"Un modo diverso di ammirare e discutere d’arte, un approccio più colloquiale destinato al grande pubblico e un’occasione per promuovere e far conoscere i grandi capolavori dei Musei Civici. Con questa rassegna - spiega l’assessore alla Cultura, Valerio Melandri -. Vogliamo far diventare il museo una mostra, raccontando le opere con estrema semplicità senza perdere il necessario rigore scientifico".

Il Teatro Diego Fabbri gremito