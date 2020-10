Sciagura sul lavoro in un cantiere: operaio precipita e perde la vita

Il dramma si è consumato poco dopo le 14. Sciagura sul lavoro nel primo pomeriggio di lunedì in via Bellonci, una traversa di via Ravegnana a pochi passi dal Foro Boario. A perdere la vita un operaio romeno di 42 anni, regolarmente assunto per l'azienda per la quale lavorava. L'esatta dinamica dei fatti è al vaglio dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Forlì, che hanno proceduto ai rilievi di legge insieme al personale della Medicina del Lavoro. Secondo una prima ricostruzione, tutt'ora in fase di accertamento, il 42enne si trovava sul tetto di una struttura in fase di ristrutturazione.

Improvvisamente avrebbe perso l'equilibrio, precipitando ed impattando a terra dopo un volo di diversi metri. Nell'impatto a terra l'operaio è praticamente deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma nulla hanno potuto per salvare la vita dell'uomo. Sotto shock i colleghi di lavoro. Un assordante silenzio ha circondato l'area del cantiere.