Operatore socio sanitario, prorogate le iscrizioni al corso dell'Ial: tutte le informazioni

Ancora posti disponibili per partecipare al corso per operatore socio sanitario dell'Ial, con il termine per l'iscrizione che è stato prorogato al 28 novembre. Il corso - a pagamento con possibilità di rateizzare la quota d'iscrizione - avrà una durata di 1.000 ore di cui 550 teorico-pratiche e 450 di stage in aziende sanitarie o ospedaliere pubbliche/convenzionate e nei servizi socio-sanitari/assistenziali accreditati o autorizzati al funzionamento.

E' rivolto a 24 persone in possesso dei seguenti requisiti:compimento del 18mo anno di età, Titolo di istruzione secondaria di primo grado, residenza o domicilio in regione Emilia-Romagna antecedente l’iscrizione alle attività, comprensione della lingua italiana adeguata ai contenuti del percorso e relativi alla qualifica, Possesso di conoscenze-capacità generali non specifiche/non attinenti rispetto all’area professionale, eEsperienza professionale assente o breve, discontinua o non coerente con la qualifica.

Per i cittadini stranieri è richiesta una padronanza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Cefr). Per titoli di studio conseguiti all’estero si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale. Gli iscritti al percorso formativo verranno ammessi allo stesso in base all’ordine di arrivo delle domande fino alla saturazione dei 24 posti disponibili. Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato il Certificato di Qualifica di operatore socio sanitario. Per ricevere informazioni si puo’ contattare la sede di Forlì dal lunedi al venerdi – tel 0543-370507 email: sedeforli@ialemiliaromagna.it o consultare il sito www.ialemiliaromagna.it