Operatore telefonico in tilt, fioccano le segnalazioni di utenti senza linea

Poste Mobile sta riscontrando grossi problemi in tutto il Paese. Chi usa come operatore telefonico le Poste Italiane sta segnalando problemi (anche sul territorio di Forlì-Cesena) sulla linea telefonica e sulla trasmissione dati. Sui social il numero di persone che sta lamentando problemi di connessione è in crescita. Da parte di PosteMobile non sono arrivati ancora chiarimenti. Gli utenti riscontrano soprattutto l’assenza di linea telefonica, ora nell’impossibilità di effettuare e ricevere chiamate o messaggi. A questi si aggiunge l’assenza di connessione dati che impedisce l’uso delle app di messaggistica istantanea.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.