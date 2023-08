Opportunità per i giovani: si cercano candidati per il progetto di assistenza digitale nei Comuni del Forlivese

Forlimpopoli è una delle località coinvolte nel progetto di assistenza digitale ai servizi on line dei Comuni di Forlì e del comprensorio Forlivese, che verrà attivato attraverso il Servizio Civile Digitale. Il bando è rivolto ai giovani fra i 18 e i 28 anni., che avranno così l’opportunità di seguire un percorso di crescita e formazione indirizzato a migliorare le loro conoscenze e competenze in ambito digitale, in modo da poter aiutare gli altri cittadini a essere autonomi rispetto all’uso di Internet e dei servizi digitali pubblici e privati.

Per presentare le domande c’è tempo fino alle ore 14.00 del 28 settembre. Per il progetto di Assistenza digitale nei Comuni del Comprensorio Forlivese sono disponibili 9 posti (di cui 2 presso il Comune di Forlimpopoli). Capofila è il Comune di Forlì. Tutti i dettagli sul bando si possono trovare a questi link: https://informagiovani.comune.forli.fc.it/servizio-civile/servizio-civile-digitale/ oppure https://www.comune.forli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=82449