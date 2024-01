Uno studente su cinque sceglie di non fare religione, il vescovo Corazza: "E' un'ora di libertà, s'impara a crescere"

Nella provincia di Forlì-Cesena il 19,64% degli studenti, quasi uno su cinque, non frequenta l'ora di religione a scuola. Il dato è emerso di recente da un'indagine condotta dall'Unione degli atei e degli agnostici e razionalisti (Uaar) a seguito della richiesta di accesso civico presentata al ministero dell'Istruzione. Guardando al resto della Romagna, in provincia di Ravenna il 28,1% degli studenti, più di uno su quattro, non frequenta l'ora di religione, mentre nel riminese ha rinunciato il 15,62%.

Per il vescovo di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio Corazza, "le motivazioni per avvalersi dell'ora di religione sono almeno tre - scrive il vescovo in una lettera pubblicata sul sito della Diocesi ed indirizzata a famiglie e studenti -. Innanzitutto, culturali. Durante l'Insegnamento della religione cattolica si conosce l'origine e il significato delle feste. Abbiamo appena finito di celebrare il Natale e fra un po’ arriverà la Pasqua, noi forlivesi festeggeremo la Madonna del Fuoco: quali sono le origini e il significato di queste feste? A Forlì ci sono centinaia di chiese, eventi storici che hanno segnato la sua storia e molti personaggi sono stati importanti per tutti. Vedi Beata Benedetta Bianchi Porro, Annalena Tonelli, Lamberto Valli, Roberto Ruffilli, don Pippo, Claudio Chieffo, don Francesco Ricci, etc... Conoscerli significa conoscere la storia di Forlì e conoscere ciò che i nostri occhi ci mostrano. Conoscere la Bibbia, il libro più stampato nel mondo. Conoscere anche le altre religioni".

"Frequentare l'ora di religione, quindi, ha lo scopo di sconfiggere l'ignoranza", rimarca monsignor Corazza, rimarcando inoltre anche "motivazioni umane" per seguire l'ora di religione: "l'alunno diventa la materia scolastica". Nell'esperienza da ex-insegnante, il vescovo Livio Corazza ricorda come "i ragazzi raccontano se stessi" durante l'ora di religiosa, "condividono sentimenti e speranze, preoccupazioni ed esperienze. Imparano a raccontare di sé, ad ascoltare con rispetto le idee degli altri e ad avere il coraggio di sostenere le proprie. Con i ragazzi si affrontano i problemi dell'adolescenza e il rapporto con gli adulti. Si scambiano ideali e sogni per il proprio futuro". Infine, "si approfondiscono, anche a partire dall'insegnamento sociale della Chiesa cattolica, le questioni sociali più importanti del nostro tempo. Si parla di pace, di ambiente, di amicizia, di lavoro, di volontariato... Una bella occasione per confrontarsi liberamente, per imparare a dialogare nel rispetto reciproco, non solo a ripetere i contenuti di una lezione scolastica".

In conclusione, quella che affrontano gli studenti "è un'ora di libertà. Non si è obbligati a frequentarla, si potrebbe fare altro e la scelta di avvalersene diventa ancora di più significativa. Mi piace sottolineare che la frequentano anche alunni che non sono cattolici. Da un rapido sondaggio fra alcuni insegnanti, si viene a sapere che la frequentano anche alunni di religione islamica, buddisti, alunni cristiani ortodossi. E anche tanti che si dichiarano non credenti. Con loro presenti è anche possibile scambiarsi le informazioni rispetto alle loro convinzioni e ideali di vita. A nessuno viene chiesto di aderire o lasciare una religione, ma viene chiesto di conoscere. Non si può scegliere liberamente se non si conosce quello che si lascia o quello che si prende".

In questa ora "si vince l'ignoranza religiosa, si impara a conoscersi e ad accogliersi nell'unicità di ogni personalità, si impara a dialogare, a partecipare e a crescere insieme. In tempi di diffuso fanatismo religioso, di violenze verbali, di guerre fratricide, di indifferenza verso il prossimo, di intolleranza verso chi crede o verso che non crede, penso che sia davvero utile a tutti frequentarla. Non penso che ci sia qualcuno che preferisce l'ignoranza! Ringrazio gli insegnanti di religione cattolica che con pazienza, competenza e passione offrono un servizio prezioso alle famiglie e a tutta la società".