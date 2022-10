Commemorazione dei defunti, gli orari di apertura dei cimiteri. Anche un servizio navetta al monumentale

In occasione della commemorazione dei defunti il Cimitero Monumentale di via Ravegnana da sabato 29 ottobre a mercoledì 2 novembre, osserverà l’orario continuato dalle 7.30 alle 17 (suono campana), e saranno aperti il secondo cancello su via Ravegnana e il cancello di via Tripoli. Da sabato 29 ottobre a mercoledì 2 novembre il servizio navetta gratuito sarà attivo dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 17. Da mercoledì 27 ottobre a martedì 2 novembre saranno sospesi tutti i permessi di accesso con mezzi privati (comprese biciclette).

Da giovedì 27 ottobre a mercoledì 2 novembre non potranno essere effettuati lavori all'interno del cimitero (sono ammessi esclusivamente gli interventi murari connessi alle operazioni di tumulazione e di polizia mortuaria in genere, non rinviabili). Da sabato 29 ottobre a mercoledì 2 novembre non potranno aver luogo gli interventi di pulizia straordinaria delle tombe private (periodo all'interno del quale non potranno essere introdotte scale o altri oggetti ingombranti o pericolosi).

I cimiteri comunali del forese automatizzati (Casemurate, Carpinello, Villagrappa, Ronco, Vecchiazzano e Forniolo) sono aperti tutti i giorni dalle 8 alle 20. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Unità Servizi Cimiteriali, via Ravegnana, 276 (telefono 0543 712890 e 0543.712893; mail servizicimiteriali@comune.forli.fc.it) oppure la portineria Cimitero Monumentale, via Ravegnana, 235 (telefono 0543 720723)