Commemorazione dei defunti, gli orari dei cimiteri: navetta gratuita al Monumentale

Il cimitero monumentale di via Ravegnana da giovedì 29 ottobre a lunedì 2 novembre, osserverà l'orario continuato dalle 7.30 alle 17 (suono campana), e saranno aperti il secondo cancello su via Ravegnana e il cancello di via Tripoli. Nelle stesse giornate, da giovedì 29 ottobre a lunedì 2 novembre, il servizio navetta gratuito sarà attivo dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 17. Inoltre non potranno aver luogo gli interventi di pulizia straordinaria delle tombe private (periodo all'interno del quale non potranno essere introdotte scale o altri oggetti ingombranti o pericolosi).

Sempre in occasione della commemorazione dei defunnti, a partire da martedì 27 ottobre e fino a lunedì 2 novembre, saranno sospesi tutti i permessi di accesso con mezzi privati (comprese biciclette). Inoltre non potranno essere effettuati lavori all'interno del cimitero (sono ammessi esclusivamente gli interventi murari connessi alle operazioni di tumulazione e di polizia mortuaria in genere, non rinviabili).

I cimiteri comunali del forese automatizzati (Casemurate, Carpinello, Villagrappa, Ronco, Vecchiazzano e Forniolo) sono aperti tutti i giorni dalle 8 alle 20.I Cimiteri Parrocchiali automatizzati saranno aperti fino al 2 novembre dalle 7.30 alle 18.30. Per ulteriori informazioni: Unità Servizi Cimiteriali, via Ravegnana n. 276. Tel: 0543 712890 – 0543.712893, email: servizicimiteriali@comune.forli.fc.it .