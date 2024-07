Orari estivi per i musei, il vicesindaco Bongiorno: "Occasione per scoprire il ricco patrimonio artistico"

Dopo la conclusione della mostra “Preraffaelliti. Rinascimento moderno”, che ha richiamato oltre 115mila visitatori , attirando turisti da tutto il mondo, durante i mesi estivi i musei civici cambiano orari di apertura. Il Museo civico di San Domenico riapre sabato 10 agosto dopo il consueto periodo di chiusura necessario per consentire il disallestimento della mostra con il seguente orario: dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

Anche la Rocca di Ravaldino continua ad essere visitabile durante i fine settimana ma con un diverso orario: sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19,30. “L’estate è una bella occasione per visitare il nostro patrimonio artistico e museale - dichiara il vicesindaco con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno -. Invito tutti i cittadini a farlo con amici e parenti e a partecipare alle numerose attività culturali in programma nelle prossime settimane. Scopriranno luoghi e palazzi di grande prestigio, dalla storia plurisecolare, che la frenesia di tutti i giorni molto spesso ci impedisce di apprezzare.”

E' possibile visitare ll Museo del Risorgimento e il Museo Romagnolo del Teatro, situati presso Palazzo Gaddi su prenotazione e il Giardino di Villa Saffi la domenica dalle 16 alle 19. Gli orari sono validi fino a venerdì 13 settembre. Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni, si prega di contattare gli uffici al numero 0543 712627 o via email all'indirizzo biglietteria.musei@comune.forli.fc.it, dal lunedì al venerdì.