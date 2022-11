Si ampliano gli orari d'apertura della biblioteca di Corso della Repubblica. In attesa del trasloco a Palazzo Romagnoli

Nuovi orari per la biblioteca "Saffi" di Corso Della Repubblica. A comunicarli è l'assessore alla Cultura, Valerio Melandri, rispondendo ad un question time della consigliera comunale del Pd, Loretta Prati, la quale ha riportato le segnalazioni di alcuni utenti, "impossibilitati nell'usufruire del servizio perchè il loro orario di lavoro coincide con quelli di apertura della biblioteca, da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, mentre prima dell'era covid l'apertura era prevista nella pausa pranzo e il sabato mattina".

Melandri, rispondendo alle osservazioni dell'esponente dem, ha spiegato che "ci stavamo già lavorando da un po' di tempo" e di aver "ricevuto qualche sollecitazione dai cittadini direttamente". Dal 15 dicembre entrerà in vigore il nuovo orario, effettivi per tutto il 2023, con un ampliamento dal martedì al venerdì dalle 8:30 alle 19, mentre il sabato, dalle 8:30 alle 13. Il lunedì di chiusura, spiega Melandri, "li dedicheremo alla organizzazione del trasferimento della biblioteca, che sarà trasferita nel breve tempo dal Palazzo del Merenda al Palazzo Romagnoli, dove diventerà, almeno per qualche annetto, la sede della biblioteca, ragazzi e della biblioteca moderna".

Nella replica Prati ha evidenziato come l'assessore abbia "omesso di dire con quali risorse umane ci sarà questa organizzazione, perché in questo momento la biblioteca dispone di sei persone full time ed una parte time, mentre nella parte degli antichi di due persone, una part time. Quindi, con queste risorse credo che non si possa ampliare l'orario, anzi si dovrebbe diminuire".