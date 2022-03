Lotta al covid, vaccinato l'84% dei Forlivese: ora c'è un calo, cambiano gli orari dell'hub

Dopo il boom ad inizio inverno, si registra una riduzione fisiologica delle somministrazione del vaccini anti–covid. L'Ausl Romagna ha così stabilitp una parziale rimodulazione dell’attività dei Centri vaccinali che, a partire dal 14 marzo e fino alla fine del mese, avranno orari d'apertura differenti. In particolare, per quanto riguarda l'hub della Fiera di Forlì in via Punta di Ferro 2 sarà aperto lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 14, mentre il martedì e giovedì dalle 14 alle 19,30.

Nel Forlivese ha ricevuto almeno una dose di vaccino l'84% dei cittadini: nel dettaglio è vaccinato il 25% dei bimbi dai 5 agli 11 anni, l'84% degli adolescenti tra i 12 ed i 19 anni, l'86% dei ragazzi tra i 20 ed i 29 anni, e l'81% dei forlivesi nella fascia 30-39 anni. Per quanto riguarda i cittadini tra i 40 ed i 49 anni l'83% ha ricevuto almeno una dose, percentuale che sale all'89% per la fascia 50-59 anni e al 91% per la fascia 60-69. Percentuali oltre il 90% per la popolazione anziana (94% tra i 70 e 70 anni e dell'99% per gli over 80).

Doppia dose invece per il 20% dei bimbi dai 5 agli 11 anni, per l'83% degli adolescenti tra i 12 ed i 19 anni, per l'88% dei ragazzi tra i 20 ed i 29 anni, e l'82% dei forlivesi nella fascia 30-39 anni. Per quanto riguarda i cittadini tra i 40 ed i 49 anni l'83% ha ricevuto la doppia somministrazione, percentuale che sale al 90% per la fascia 50-59 anni e al 91% per la fascia 60-69. Percentuali oltre il 90% per la popolazione anziana (94% tra i 70 e 70 anni e dell'99% per gli over 80).