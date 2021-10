Green pass al lavoro, cresce la richiesta di tamponi: il laboratorio privato amplia gli orari e introduce il voucher

Cresce la richiesta di tamponi rapidi, anche nei laboratori privati, dopo l'obbligo di esibire il green pass anche negli ambienti di lavoro. Medoc, ad esempio, ha anticipato l'orario di apertura del poliambulatorio alle 7, con la chiusura alle 18 nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì, orario standard il martedì e giovedì, ed ulteriore apertura il sabato mattina.

"La partenza - sottolinea il direttore sanitario, Bruno Ricci - è stata imponente poiché nelle nostre sedi di Forli e Cesena abbiamo registrato sin dal primo giorno di obbligo di esibizione del green pass negli ambienti lavorativi un’affluenza di circa 400 persone giornaliere che si sono sottoposte volontariamente al test. Questo numero è rimasto piuttosto costante. Per questo motivi, per far fronte all'eventuale crescita giornaliera di tamponi, abbiamo riorganizzato la nostra attività, potenziando non solo l’equipe del personale, ma anche variando la forbice degli orari delle nostri sedi, anticipando l’apertura alle 7 con la chiusura alle 18 il lunedì, mercoledì e venerdì e con un'ulteriore apertura il sabato mattina".

Medoc ha attivato una convenzione per eseguire i tamponi antigenici rapidi (referto in 20 minuti e Green Pass scaricabile dal sito del Governo), con lo scopo di venire incontro alle esigenze degli utenti che necessitano di eseguire molteplici tamponi, principalmente lavoratori aziendali che pagano la prestazione e famiglie. Tale comprende un pacchetto di voucher di 12 tamponi, senza una data di scadenza, eseguibili senza appuntamento quindi con accesso libero, nelle sedi Medoc di Forlì e Cesena. Per attivare il pacchetto occorre scaricare il modulo di adesione dal sito Medoc.it