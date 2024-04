L'orchestra Maderna cambia nome in "Forlimusica Orchestra" e va in tournèe in Cina

L’orchestra Maderna cambia nome e diventa Forlimusica Orchestra. Lo ha rivelato Danilo Rossi durante la presentazione dell’evento musicale "Amici dell’Arte 100" di cui è direttore artistico e il debutto con la nuova denominazione sarà domenica sera in occasione del concerto diretto da Marco Boni che chiuderà la XX edizione di "Adotta un Musicista", evento che si sta svolgendo in questi giorni alla Fabbrica della Candele.

“Abbiamo deciso di cambiare il nome in Forlimusica Orchestra dopo trent’anni per portare in tutto il mondo il nome di Forlì – spiega Rossi, direttore artistico di Forlimusica – e infatti l’acronimo sarà la FO. La nostra città è sempre stata importante nel mondo della musica e quindi è doveroso che l’orchestra porti il suo nome. A settembre la FO dovrebbe esibirsi in Cina in venti concerti e proprio in questi giorni stiamo definendo gli ultimi dettagli. Sarebbe stupendo che questa sorta di tournèe si realizzasse: al momento direi c’è il 99,9% di possibilità che il nostro obiettivo venga raggiunto”.